FC Petrolul Ploiești – Dentaș Tărtășești 2-2 (0-1)

Stadion: “Ilie Oană” Ploiești. Spectatori: circa: 14.000. Marcatori: Vintilă (68), N. Popescu (87)/ Lețu (7), Fl. Sandu (90+6)

Petrolul Ploiești: Marinică – Catană, Prunescu, Frâncu, Velisar – Cl. Tudor (cpt) (84 Cr. Vlad), Chiriță (86 Nițescu) – N. Popescu, Păun (46 Butufei), D. Gheorghe – Stănescu (46 Vintilă). Antrenor: Octavian Grigore.

Dentaș Tărtășești: Curiman (90 Nedelea) – Micu (74 Costea), Mustafa, M. Sandu (cpt), Badea, D. Tudor – Dobre – Manea (54 Ana), Zaharia, Penescu, Badea – Lețu (85 Fl. Sandu). Antrenor: Marius Stănică.

Cartonașe galbene: Cl. Tudor (11), N. Popescu (86)/ Micu (49)

Au arbitrat: Bogdan Dumitrache – Ionuț Traian Neacșu (ambii din București) și Cristian Ionuț Măndiță (Tunari)

Observatori: Constantin Ștefan (București), pentru arbitraj și Aurel Ionescu (București), pentru joc.

Jucătorul meciului: SPECTATORUL

Meciul retur dintre Petrolul și Dentaș contând pentru returul barajului de promovare în Liga a III-a s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, într-un joc în care, însă, rezultatul a contat mult prea puţin, după 3-0 pentru ploieşteni, în tur, soarta calificării fiind scrisă. A fost un spectacol al tribunelor deosebit, senzaţional, fabulos pe alocuri, publicul ploieştean făcând propria sărbătoare din acest joc de baraj. Un show care va prinde toate topurile de profil, cu o coregrafie de vis, muncită şi repetată săptămâni de zile, un spectacol în care ce s-a întâmplat pe gazon a fost doar o mică părticică, 14.000 de suflete dovedind că numele de Petrolul reprezintă ceva unic!

Pe teren, Leţu a “întărâtat tribunele” cu un gol de generic pentru oaspeţi, atacantul lui Dentaș şutând perfect de la circa 25 de metri, în min. 7, pentru 0-1. Petrolul a atacat teritorial, intens, dar fără mari şanse de a marca, şuturile pe poarta lui Curiman fiind destul de rare, astfel că, la pauză, dâmboviţenii au intrat în avantaj la cabine.



După pauză, dorinţa jucătorilor petrolişti de a se apropia de showul oferit de tribune a dar roade, parţial, în minutul 68 survenind egalul, după o centrare perfectă a lui Nini Popescu, Vintilă restabilind egalarea, apoi, Petrolul a preluat conducerea, în min. 87, Nini Popescu marcând din careu, după ce a trecut și de portarul Curiman. Nu s-a reuşit însă victoria de palmares, oaspeţii reuşind al doilea gol din tot atâtea încercări, egalând fără a… călca prin careu, după un şut de la 20 de metri, al lui Fl. Sandu, în prelungiri, la care Marinică a fost surprins prost plasat, dâmboviţenii având parte de aplauzele tribunelor, şi ei, la fel ca şi arbitrii, semn că toată lumea a fost fericită.



Strict fotbalistic, poate că nici nu are rost să vorbim prea mult acum, pentru că partida “la nivel de judeţ” are multe explicaţii – emoţiile, uzura unora dintre jucători, atmosfera, rezultatul din tur, toate la un loc au dus la o prestaţie sub ceea ce se aştepta şi sub ceea ce va fi nevoie mai departe, în acest proiect. Va fi însă timp destul pentru analize, achiziţii, planuri…

Cristi Vlad – retragere ca la carte

Meciul de sâmbătă a mai avut un moment special, emoţionant pentru Cristi Vlad, preşedintele clubului în noul proiect Petrolul având parte de retragerea oficială mult visată: pe stadionul „Ilie Oană”, în faţa a mii de fani petrolişti, într-un moment special – un joc oficial, de baraj.



Vlad – legitimat în iarnă la Petrolul, a intrat în teren cu aproximativ 15 minute înainte de fluierul final, preluând banderola de căpitan de la Claudiu Tudor, în uralele celor 14.000 de spectatori, şi a terminat meciul cu ochii în lacrimi de emoţie şi bucurie. La 40 de ani, după o viaţă petrecută pe terenul de fotbal, plecat de la Boldeşti, a trecut apoi pe la Petrolul, Dinamo, FC Argeş, Gloria Bistriţa, Unirea Urziceni, Ceahlăul, FC Ploieşti, CS Buftea, CS Blejoi, CS Ceptura şi, din nou, Petrolul) Vlad a trăit o retragere pe care orice fotbalist şi-o doreşte!



Tot cu prilejul acestei partide, una la care lovitura de începere a fost dată de fiul lui Claudiu Tudor, alături de Mircea Dridea şi Silviu Crângaşu – artizani ai acestui proiect – o serie dintre foștii fotbaliști care au îmbrăcat tricoul galben-albastru, de-a lungul anilor, în diverse generaţii, au fost aplaudaţi la scenă deschisă – Octavian Dincuță, Camil Oprișan, Mircea şi Virgil Dridea, Edi Iuhas, Constantin Ștefan, Petre Butufei, Haralambie, Ion Catană, Gheorghe Matei, Paul Gușă, Jean Grama, Sandu Pitulice, Marcel Abăluță, Laurențiu Costache, Adrian Toader, Costel Ilie, Eugen Baștină, Daniel Zafiris, Ciprian Pura, Măldărășanu, Nuță, Mârzea, Goe Matei fiind printre cei care au primit ovaţiile publicului!

Mesaje împotriva „foamei de bani”

Miile de fani ploieşteni au ţinut să amendeze decizia autorităţilor locale ploieştene de a închiria stadionul pentru diverse evenimente precum şi altor echipe, afişând banere împotriva acestora. “Ilie Oană – casa noastră / Nu sursă de venit pentru foamea voastră” sau “Primăria vrea doar bani din chiria stadionului în paragină / Scrieţi declinul sportului prahovean, pagină cu pagină” – au fost două dintre mesajele fanilor, justificate, dacă privim cum arată acum arena “Ilie Oană”: gazonul pârlit în unele locuri, mizerie peste tot, o tabelă nefuncţională, alta aproape de a “pica” şi ea, becuri lipsă la instalaţia de nocturnă etc.