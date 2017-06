Astăzi, de la orele 10,00, în Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ Ploieşti are loc licitaţia publică pentru cele şase mărci „Petrolul”, fiecare dintre ele evaluată la un preţ de „pornire” de 14472 de ron. Este vorba despre o „închiriere” a mărcilor, după caz, pentru o perioadă de 4 ani, timp în care trebuie îndeplinite de către cel care va câştiga licitaţia anumite condiţii de performanţă şi logistice (să joace doar pe arena „Ilie Oană”, să promoveze în eşaloanele superioare, aşa încât la finalul intervalului pentru care se ia marca echipa să fie în Liga I etc).

Până acum, conform surselor din cadrul primăriei Ploieşti, singura structură sportivă care a achiziţionat caietul de sarcini este Petrolul 52 Ploieşti, echipa care se pregăteşte de accederea în Liga a III-a fiind şi singura care a luptat pentru a obţine aceste mărci în ultimul an şi a pus „presiune” pe autoritatea locală pentru a putea recăpăta marca şi stemele înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci de către FSLI Petrom şi Florin Bercea, în anul 2007, mărci ajunse acum în administrarea Primăriei, după falimentul structurii care le-a deţinut – SC FC Petrolul SA.

Petrolul 52 – care are, aşa cum spuneam, şanse mari să fie singura societate care va participa la licitaţie – va fi reprezentată de către Cristi Vlad, „asistat” şi de un reprezentant al sponsorului Veolia, care va asigura suportul financiar necesar pentru achiziţionarea simbolurilor petroliste.