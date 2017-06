Petre Apostol

Vineri și sâmbătă, în județul Prahova s-au desfășurat Campionatele Naționale de Ciclism pe Șosea, la proba de fond. Competiția, care a avut sediul central de organizare la Bucov, a fost organizată de Asociația Județeană de Ciclism (director de concurs – Ovidiu Burghelea), în parteneriat cu Federația Română de Ciclism și Consiliul Județean Prahova.

La proba de fond, competiția s-a derulat pe un circuit de aproape 24 de kilometri, cu startul și sosirea la Bucov, trecând prin Boldești-Scăeni, îndreptându-se spre cățărarea de la Seciu, apoi coborând înapoi spre Bucov, pe lângă Plopu.



La categoria principală, Elite/U23, Marius Petrache, de la CSA Steaua București, a reușit să-și apere cu succes titlul național cucerit în urmă cu un an. Lupta finală pentru titlul de campion s-a dat între el și ploieșteanul Valentin Pleșea, Petrache impunându-se pentru doar șapte zecimi de secundă, parcurgând cei 144 de kilometri programați în 3:58.02 ore.

Astfel, fostul ciclist de la CS Petrolul Ploiești, format de antrenorul Constantin Ciocan, acum la HC Cycling Team, a devenit vicecampion național.

„Știam că nu o să am prea multe șanse la sprintul final cu Petrache. Am încercat să mă desprind înainte de ultimul tur, dar a reușit să mă prindă din urmă, iar așa am ajuns împreună la final”, ne-a declarat Valentin, după concurs, dezamăgit că nu a obținut medalia de aur, dar mulțumit, până la urmă, de performanța realizată, după efortul depus pe un traseu dificil, completat de vânt puternic pe alocuri și de căldura excesivă (33-35 grade Celsius).



La Elite, al treilea a sosit Eduard Grosu, sprinterul echipei profesioniste Nippo-Vini Fantini, care se reface după o accidentare gravă suferită la începutul lunii trecute.

La U23, Emil Dima (ASD Abmol, Italia) s-a impus, sosind chiar al treilea la general, cu timpul de 3:58.50 ore, urmat fiind de Vlad Dobre (Torpedo Zărnești), clasat al patrulea la general. Podiumul la U23 l-a completat Leonard Barbu (Steaua București), cu timpul de 4:28.02 ore.

De remarcat că printre concurenții de la Elite s-a regăsit și președintele Federației Române de Ciclism, Eduard Novak, singurul campion paralimpic la ciclism din România, acesta, însă, abandonând la scurt timp după start.

Tot în prima parte a zilei de vineri s-au desfășurat și cursele pentru cadeți și junioare, care au avut de parcurs 48 km, precum și pentru cadete, care au concurat pe distanța de 24 km. La cadete, CS Conpet Ploiești a avut o reprezentantă pe podium, Denisa Toader, care încă nu a împlinit 13 ani, ocupând locul al treilea, fiind foarte aproape de a doua clasată, Kamilla Laszlo (CS Intersport), eleva antrenorului Cornel Popa adjudecându-și medalia de bronz.



Campioană a devenit Andreea Matei (Olimpia București), care a trecut linia de sosire în 51.17 minute, cu un avantaj de aproape patru minute și jumătate față de cele două sportive menționate mai devreme, însă aceasta fiind și cu trei ani mai mare ca vârstă față de reprezentanta ploieșteană.

La cadeți, câștigător a fost Narcis Marcu (Torpedo Zărnești – 1:24.12 ore), urmat, pe podium, de Partick Pescaru (Măgura Cisnădie – 1:24.28 ore), respectiv Adrian Grigore (CS Otopeni – 1:25.08 ore). De remarcat prezența pe locul al optulea al reprezentantului de la CS Petrolul Ploiești, Cristian Tican, sosit cu o întârziere de 4.28 minute față de campion, acesta practicând ciclismul de numai două luni.

La junioare au fost doar două participante, Andreea Ionescu (Olimpia) sosind pe primul loc, cu timpul de 1:34.12 ore, cu un avantaj de șase secunde față de Karina Kubat (Dinamo-BikeXpert).

În a doua parte a zilei întâi, s-a dat o luptă aprigă în special la categoria juniorilor, la care doi prahoveni s-au aflat printre protagoniștii la victorie, pe un traseu considerat și de foști mari cicliști ai țării foarte dificil, mai ales că s-au parcurs 96 km. După un tur de circuit, cinci sportivi s-au distanțat în față, doi de la CS Conpet Ploiești, Andrei Cojanu și Gerhard Dumitrescu, împreună cu Valentin Vasiloiu (CS Petrolul Ploiești), Raul Sînza (CarCover CSC Marghita) și Ciprian Jitaru (ASF Zărnești).

Dar, după cățărarea de la Seciu, Cojanu a rămas în urmă, după care cei patru au colaborat, mai mult sau mai puțin, pentru a ajunge împreună la final. Ceea ce s-a și întâmplat, diferența dintre ei și următorii crescând tot mai mult cu fiecare tur.

Pe final, Gerhard Dumitrescu a început sprintul, dar puțin cam prea devreme, astfel că Sînza și Vasiloiu au reușit să replice, cei trei sosind chiar la foto-finiș, situația din clasament decizându-se după câteva minute bune de analizat. Vasiloiu a fost cel care a cucerit titlul național, sportivul pregătit de antrenorul Constantin Ciocan aducând medalia de aur în palmaresul clubului Petrolul, cu timpul de 2:54.42 ore, urmat de Raul Sînza, care a fost chiar la egalitate de sutime de ciclistul prahovean.

Elevul antrenorului Cornel Popa a completat podiumul, sosind cu o sutime de secundă în urma celor doi, pentru Conpet fiind a doua medalie a zilei.

Ciprian Jitaru a sosit la cinci zecimi de primii trei clasați, iar Andrei Cojanu s-a clasat al cincilea, cu o întârziere de 2.24 minute.

La categoria Elite feminin, Ana Maria Covrig (Top Girls Fassa Bortolo, Italia) a reușit să cucerească pentru a treia oară la rând titlul național, impunându-se detașat, cu timpul de 2:57.55 ore, cu 25 de minute avans față de a doua clasată, Miriam Stan (CS Otopeni), pe locul al treilea situându-se Estera Coteață (Steaua).

De menționat, însă, că Ana Maria Covrig a beneficiat și de accidentul ploieștencei Daniela Dumitru (ASD Giusfredi Bianchi, Italia), fosta patinatoare de la Petrolul Ploiești (calificată la Jocurile Olimpice din 2006 la patinaj vitează) suferind o căzătură gravă, cauzată de o pană, fiind transportată la spital în București.

Sâmbătă a venit rândul amatorilor legitimați să se întreacă pe traseul din Prahova pentru titlurile naționale. Iar la general, atât la amatori 19-39 ani (96 km), cât și la amatori +40 ani (48 km) pe prima poziție s-au situat sportivi ploieșteni.

La prima categorie, victoria i-a revenit fostului campion național de la Elite, Marian Frunzeanu (CSCT Prahova), ciclistul născut în 1981 (fiind, astfel, la grupa 30-39 ani) sosind cu timpul de 1:57.51 ore, fiind urmat de Roland Schmidt și de Ovidiu Ficlenescu (CT Timișoara), primii doi de la grupa de vârstă 19-29 ani, care au trecut linia de sosire în 2:00.47 ore.

În schimb, la amatori +40 ani, învingător a fost ploieșteanul Nicușor Panaitescu (Conpet Ploiești-Zen Salon), cronometrat cu timpul de 1:19.00 ore, devansându-i pe Bogdan Nădăștean și Ovidiu Dănciuț, ambii de la BMC Agroland, care au sosit în 1:20.17 ore, respectiv 1:21.20 ore.

La masculin +50 ani, primul loc a fost revendicat de Octavian Mîrza (Deva – 1:28.30 ore), sosit al cincilea la general.

La feminin, câștigătoare a fost Denisa Roman (CS Otopeni – 1:31.19 ore), de la grupa +30 ani, urmată de Roxana Sandu (Daimon – 1:38.39 ore), respectiv Oana Vasiliu (Nenu Cycling – 1:45.34 ore), cea din urmă prima clasată la grupa 19-29 ani.