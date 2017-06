Marian Dima

Primul eşalon judeţean este pe cale să oficializeze o mişcare importantă – în sensul că Petrolul Băicoi este la un pas de a ceda/vinde locul din Liga A Prahova celor de la CS Câmpina!

De fapt, în al doilea municipiu al judeţului se doreşte înfiinţarea unei echipe de seniori de mai multe luni, în discuţie fiind continuitatea pentru grupa de juniori A – campioană judeţeană în sezonul recent încheiat, sub comanda lui Robert Opatchi, grupă de juniori care, odată cu trecerea la statutul de seniori, are nevoie de înscrierea într-o competiţie adecvată. CS Câmpina solicitase Asociaţiei Judeţene de Fotbal acordarea unui loc în Liga B Prahova sau chiar Superligă, pentru a-şi continua activitatea, AJF dând răspuns pozitiv, în sensul că, la începutul lunii viitoare, după un „recesământ” al înscrierilor în cele două eşaloane mai sus menţionate, se va vedea unde este loc liber pentru „reînvierea” fotbalului din Câmpina la nivel de seniori.

Între timp, la Petrolul Băicoi – formaţie din Liga A Prahova care a făcut o frumoasă figură în primul sezon la cel mai înalt judeţean – au apărut probleme financiare, sindicatul schelei petroliere reducând sprijinul financiar, în timp ce o „combinaţie” cu Primăria din Băicoi, pentru susţinerea echipei de fotbal, nu a dat rezultate imediate (la fel cum se întâmplase şi în cazul Tufeniului, care, de asemenea, a sperat în „salvare” din partea bugetului local, fără rezultat).

Astfel, cele două „tabere” au început negocierile pentru ca CS Câmpina să preia locul celor de la Petrolul Băicoi, fiind şanse mari ca acest lucru să se rezolve, confirmarea fiind făcută şi de antrenorul celor din urmă – Bobi Codreanu, care a declarat: „Eu sper să rămână fotbal la Băicoi, dar, din totate semnalele pe care le am, sunt şanse mici, este incertă continuarea întrecerii la acelaşi nivel. Ştiu despre discuţiile cu cei de la Câmpina, probabil că vor lua şi ceva jucători de la noi, sunt fotbalişti tineri, talentaţi, care ar juca la orice echipă din primul eşalon judeţean” – spune Codreanu.