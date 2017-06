Violeta Stoica

Deși părea un subiect deja expirat, situația financiară a Clubului Sportiv Municipal Ploiești încinge iar spiritele în orașul lui Caragiale.

Starea economică a CSM Ploiești pare să sară din lac în puț, de unde nu va mai avea ieșire, date fiind zecile de procese cunoscute și încă necunoscute cu foștii sportivi, cu antrenorii, cu preparatorii fizici și alți colaboratori care au ales calea justiției pentru a-și recupera banii de la clubul ploieștean, instituție care îi angajase pe “persoană fizică” autorizată.

Purgatoriul în care se află CSM de mai bine de un an se va lăsa – mai mult ca sigur – cu milioane de lei pierduți în instanță din cauza faptului că această instituție nu a avut de către cine să fie reprezentată în procesele intentate de foștii colaboratori. De altfel, până acum, CSM a fost executat silit pentru suma de 722.000 de lei, tăvălugul deciziilor din instanțele de judecată rostogolindu-se continuu. Până una-alta, aseară, la închiderea ediției, primarul Adrian Dobre nu știa dacă îi va mai prelungi mandatul la conducerea falimentarului club cu cinci şefi detașatului Cezar Stoichiciu, directorul „plin“.

Ieri, consilierii locali nu au aprobat proiectul de hotărâre referitor la achiziția de servicii de asistență și reprezentare juridică a CSM pentru procesele aflate pe rol la instanțe prahovene. Astfel, nu se știe ce se va întâmpla mai departe în cadrul acestor procese, din moment ce Clubul Sportiv Municipal Ploiești nu are de cine să fie reprezentat în dosarele aflate pe rol. O variantă propusă de primarul Dobre ar fi să găsească o formulă de detașare a unui jurist al Primăriei Ploiești la CSM, funcţionar care să poată să meargă mai departe cu procesele tot mai multe dintre foștii colaboratori și clubul sufocat de probleme.

De altfel, majoritatea celor 16 dosare aflate în discuție – prin care antrenori și sportivi care au fost în relație contractuală cu CSM au dat în judecată clubul ploieștean pentru datoriile adunate de-a lungul timpului – au fost pierdute la instanțele de fond, fie la Judecătoria Ploiești, fie la Tribunalul Prahova. S-au mai adunat astfel sume considerabile pe care ar trebui să le achite clubul mare consumator de bani de la bugetul local în ultimii ani, câteva exemple fiind elocvente.

Cea mai mare sumă ar trebui să o primească fostul baschetbalist Cătălin Burlacu, care la instanța de fond a Tribunalului Prahova a câștigat procesul intentat CSM-ului, adică 195.000 de dolari. Pe listă ar mai fi alți 15 foști colaboratori ai CSM, câștigând procesele la instanțele de fond: antrenorul de box Titi Tudor (24.010 lei plus 1.305 lei taxă de timbru), handbalista Iryna Burtea (96.998 lei plus 1.000 de lei taxa memoriu plus 4.265 de lei cheltuieli de judecată), antrenoarea de înot Tamara Boboc (49.800 de lei plus 2.799 de lei cheltuieli de judecată) și exemplele ar putea continua.

Toate aceste procese se apropie de termenul limită în care se poate declara apelul, ceea ce înseamnă că, dacă acest lucru nu se va întâmpla la timp, procesele vor fi iremediabil pierdute de către CSM.

“Dacă serviciul juridic din cadrul CSM ar fi participat la toate acțiunile la care le avea în instanță, poate că lucrurile stăteau cu totul și cu totul altfel. Am solicitat să se verifice această situație, de ce persoana care este angajată pe funcția de jurist nu a participat la aceste procese în instanță”, a spus primarul Dobre, referitor la această situație.

Mai rămâne Stoichiciu la conducere?

Ieri, după ședința Consiliului Local Ploiești, primarul Adrian Dobre a răspuns evaziv când a fost întrebat de jurnaliști dacă îi va mai prelungi mandatul lui Cezar Stoichiciu (fost angajat al Poliției Locale Ploiești și consilier personal al edilului șef), mandat deja prelungit care expira ieri. “Astăzi (n.n. – ieri) îi expiră mandatul lui Cezar Stoichiciu la conducerea CSM Ploiești. Voi purta o discuție cu viceprimarul Ganea (unul dintre susținătorii lui Stoichiciu) pentru a lua o decizie”, a evitat primarul Dobre să răspundă întrebării despre soarta directorului Clubului Sportiv Municipal Ploiești.