Cu toţii ştim că râsul este una dintre cele mai bune metode prin care putem face faţă stresului, iar cercetările ştiinţifice sprijină această intuiţie. Unele studii merg şi mai departe, comparând efectul râsului cu cel al unui drog cu reacţii puternice sau al unui virus contagios care aduce o mulţime de beneficii pentru minte şi corp. Iată şase motive ştiinţifice pentru care râsul este cel mai bun medicament, conform forbes.com, preluat de MedLive.ro.

1. Râsul ajută organismul să elibereze endorfine. Un studiu recent arată că momentele în care râdem împreună cu cei apropiaţi eliberează endorfine la nivelul creierului, ce potenţează starea de bine. Aceste chimicale sunt eliberate prin intermediul receptorilor opioizi şi cu cât o persoană are mai mulţi receptori opioii la nivelul creierului, cu atât efectul este mai puternic.

2. Râsul ne ajută să formăm mai uşor legături sociale, datorită efectului endorfinelor, explicat mai sus. Acesta este şi motivul pentru care râsul este atât de contagios. Răspândirea eliberării de endorfine încurajează solidaritatea şi ne oferă un sentiment de siguranţă. Fiecare creier al persoanelor dintr-un grup social funcţionează în astfel de momente ca un transmiţător al acestor reacţii, ce declanşează la rândul lor reacţia în lanţ similară cu un joc de domino. De aceea, se întâmplă uneori să avem zâmbetul pe buze de fiecare dată când cineva râde, chiar dacă nu ştim motivul.

3. Râsul stimulează conectivitatea creierului. Nu fiecare episod de râs stârneşte din aceleaşi motive şi de cele mai multe ori desluşirea proceselor mentale este mai dificilă decât poate părea la o primă vedere. O cercetare de specialitate a scos în evidenţă diferenţele de percepţie ale tipurilor de râs, de la râsul de bucurie, la cel sarcastic sau cel provocat de gâdilare, fiecare dintre acestea activând legături noi între diferite regiuni ale creierului. Mai mult decât atât, de fiecare dată când cineva râde, creierul nostru încearcă să descifreze semnificaţia reacţiei şi ce anume comunică persoana respectivă prin râs, iar această activitate întăreşte conexiunea dintre diferite regiuni ale creierului.

4. Râsul este esenţial pentru sănătatea relaţiei amoroase. Un studiu de specialitate a arătat că femeile râd de circa două ori mai mult decât bărbaţii, însă cei din urmă sunt aceia care stârnesc momentele de râs. Cercetătorii sunt de părere că există motive întemeiate pentru care lucrurile stau aşa, iar acestea se referă în principal la modul în care se formează relaţiile dintre oameni, precum şi modul în care relaţiile amoroase se dezvoltă şi se menţin. Femeile tind să caracterizeze bărbatul visurilor lor ca având printre alte calităţi şi umorul, iar bărbaţii se simt atraşi de femeile care râd mai des.

5. Râsul este un antidepresiv natural, întrucât prin râs se activează eliberarea neurotransmiţătorului serotonină, aceeaşi substanţă chimică din creier este stimulată de cele mai utilizate tipuri de antidepresive, SSRI – inhibitorii selectivi ai reabsorbţiei de serotonină. Deşi studiile de specialitate nu arată cât durează acest efect, izbucnirea în râs are un efect destul de puternic asupra creierului, acţionând precum un medicament ce înlătură depresia.

6. Râsul ne protejează inima. Alte cercetări de specialitate au arătat că râsul are un efect antiinflamator, ce protejează vasele de sânge şi muşchii cardiaci de efectele nocive ale bolilor cardiovasculare. Deşi oamenii de ştiinţă nu pot explica, în prezent, cum se întâmplă acest lucru, aceştia intuiesc că reacţia ar fi legată de diminuarea răspunsului pe care corpul uman îl are în faţa stresului, ce este în mod direct conectat cu un nivel crescut de inflamaţie în întreg organismul. Episoadele cât mai dese de râs ar trebui să facă parte, astfel, din programul de prevenire a bolilor cardiace.