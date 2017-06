Stadionul „Petrolul Lukoil”, din cartierul Teleajen a găzduit, la sfârşitul săptămânii trecute, o acţiune de selecţie pentru juniori A şi B, acţiune organizată de Valeriu Răchită şi clubul Petrosport, în vederea formării efectivului de jucători pe care acesta doreşte să-l includă în proiectul Academiei de Fotbal „Valeriu Răchită”.

„Au fost jucători din Prahova, născuţi în anul 2000 şi mai mici, dar şi fotbalişti veniţi de la echipe din Buzău, Dâmboviţa şi Ilfov şi pot să spun că, deja, am speranţe că 5-6 juniori de calitate, care să se alăture acestui proiect, am găsit. La sfârşitul acestei săptămâni vom avea un nou trial” – anunţă Răchită, care are în plan, pe lângă echipa înscrisă în Liga Elitelor, la nivelul juniorilor B, să participe şi în competiţia naţională a Juniorilor Republicani A cu o formaţie de juniori.

Neagu şi Rădulescu, cooptaţi în staf

În paralel, acesta lucrează pentru completarea staff-ului tehnic al Academiei, pe lângă Claudiu Toader şi Iulian Cojocaru reuşind să coopteze alţi doi tineri antrenori. Este vorba despre doi dintre jucătorii activi de la CS Păuleşti, Ionuţ Neagu şi Bogdan Rădulescu, primul urmând să antreneze o grupă (Neagu are Licenţa B, fiind fost antrenor la Centrul de Copii şi Juniori al Astrei), iar cel de-al doilea să se ocupe de pregătirea portarilor. „Mai caut cel puţin încă trei antrenori, vreau un proiect serios, care să producă jucători de calitate în câţiva ani” – anunţă Răchită.