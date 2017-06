Unul câte unul, proiectele UDMR pentru care obţinuseră sprijin luni din partea PSD, printre care şi declararea zilei de 15 martie ca zi a comunităţii maghiare din România, au fost blocate ieri în Parlament. UDMR a reacţionat imediat şi a anunţat că nu va vota moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu, decizie conturată ieri după voturile PSD în comisii şi scop pe care îl urmărea conducerea social-democraţilor pentru schimbarea premierului. Surse politice au declarat că factorul declanşator al răsturnării situaţiei a fost faptul că PSD şi UDMR nu au căzut la un acord cu privire la proiectul privind scăderea pragului de reprezentare a minorităţilor pentru folosirea limbii materne în administraţie, iar comisiile au fost anulate.

Kelemen Hunor: Nu vom participa la şedinţa pentru moţiunea de cenzură

Preşedintele UDMR, Kelelem Hunor, a anunţat ieri că aleşii formaţiunii nu vor participa la şedinţa de astăzi în care se va da votul pe moţiunea de cenzură la adresa Guvernului Grindeanu. Decizia vine după ce mai multe proiecte privind comunitatea maghiară şi stabilirea zilei de 15 martie ca „Zi a comunităţii maghiare” au fost retrase de PSD de pe ordinea de zi a plenului Senatului. Totodată, şedinţele comisiilor de Administraţie, a Drepturilor Omului şi Juridică au fost anulate la Camera Deputaţilor. Aici ar fi trebuit să intre în dezbatere proiectul privind scăderea pragului de reprezentare a minorităţilor pentru folosirea limbii materne în administraţie. Anunţul lui Hunor a venit după ce senatorul Tanczos Barna a anunţat că UDMR nu va vota moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu, acesta precizând că atât timp cât toate negocierile au picat cu PSD, UDMR nu are de ce să intre în ”cearta internă” a social-democraţilor.

Preşedintele Senatului: S-au închis discuţiile

Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele Senatului, a declarat ieri că negocierile cu UDMR au fost oprite şi fiecare formaţiune îşi va vedea de propria agendă. ”Nu ne-am certat, ne-am despărţit în relaţii foarte bune, dar ne vedem fiecare de agenda proprie”, a declarat Tăriceanu. Preşedintele Senatului a explicat că legile iniţiate de UDMR nu puteau fi trecute de votul plenului Senatului într-un timp scurt, fiind nevoie de o analiză. ”Nu e vorba de compromisuri, dar o astfel de lege, sau toate cele trei legi trebuie foarte bine gândite, aşezate, analizate şi deciziile luate nu sub presiunea timpului. Am arătat toată disponibilitatea, dar în faţa volumului mare de iniţiative ne-am dat seama că nu putem să gestionăm într-un timp atât de scurt aceste chestiuni. Ne-am oprit”. Tăriceanu a mai anunţat că în cazul moţiunilor de cenzură sunt discuţii cu toate părţile, iar în acest caz coaliţia de guvernare are o majoritate fără emoţii. Întrebat care este numărul disidenţilor din coaliţie, preşedintele Senatului a spus că în jur de 16-17.

Aseară, o nouă şedinţă cu parlamentarii social-democraţi

Conducerea PSD a convocat aseară, începând cu ora 18.00, parlamentarii formaţiunii, la o nouă discuţie. Prin această întrunire de urgenţă, liderul social-democrat a vrut să vadă pe câţi aleşi se bazează la votul pentru moţiunea de cenzură, fiind a doua şedinţă cu parlamentarii în 48 de ore.

Prima şedinţă de Guvern după declanşarea crizei politice, amânată

Şedinţa de Guvern ce urma să aibă loc ieri a fost reprogramată pentru mâine, după moţiunea de cenzură, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Alina Petrescu. ”Şedinţa Executivului va avea loc mâine, când există convingerea că toţi miniştrii vor veni la şedinţa de Guvern”, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Alina Petrescu. Iniţial, şedinţa urma să aibă loc ieri, de la ora 12.00. Ulterior a fost amânată din cauza evoluţiilor de pe scena politică. Potrivit unor surse guvernamentale, secretarul de stat din Ministerul Justiţiei, Mariana Sofia Moţ, susţinută de liderul PSD Olt, Paul Stănescu, cea căreia ministrul Tudorel Toader îi delegase atribuţiile, a anunţat că i s-a făcut rău şi că nu poate participa la şedinţa Executivului, ea fiind singurul delegat din Ministerul Justiţiei care putea participa la şedinţe. Fără participarea reprezentantului Ministerului de Justiţie reuniunile Guvernului nu pot avea loc.