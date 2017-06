Ana M.

Primăria și Consiliul Local Ploiești au premiat, ieri, 133 de elevi care au obţinut distincții la olimpiadele naționale, elevii premiați la faza naţională a concursurilor şcolare, aflate în calendarul Ministerului Educaţiei, elevi calificați în loturi lărgite în vederea participării la olimpiade internaționale, precum și 96 de profesori care au pregătit tinerii cu asemenea performanțe. În anul școlar 2016-2017, elevii ploieșteni au obținut 11 premii I, 11 premii II, 14 premii III, 37 de mențiuni, 35 de mențiuni speciale, premii speciale și medalii la olimpiade școlare desfășurate la nivel național, precum și zeci de premii și mențiuni la concursurile naționale din calendarul Ministerului Educației. Administrația locală a acordat premii în bani în valoare de 29.700 de lei pentru elevi și de 23.175 de lei pentru profesori, acei dascăli care au pregătit mai mulți tineri cu performanțe la diverse competiții fiind premiați pentru cea mai importantă distincție a elevilor respectivi.

În cadrul festivității desfășurate la Sala Europa a Palatului Administrativ din Ploiești, au fost felicitați și premiați mai întâi cei șapte elevi de la instituții de învățământ ploieștene calificați în loturile lărgite în vederea participării la olimpiadele internaționale din acest an: Alexa Maria Tudose și Costin Tudor – olimpiada de informatică, de la Colegiul Național “Ion Luca Caragiale”, pregătiți de prof. Dana Lica; Valentin Datcu de la Colegiul Național “Mihai Viteazul” – olimpiada Interdisciplinară de Științele Pământului, pregătit de profesorii Maria Marin, Adriana Radu, Florina Miricel, Gelu Hanganu; Cristian Voinea, de la C. N. “Mihai Viteazul” – olimpiada de fizică, pregătit de prof. Radu Adriana, Teodor Cucu – C.N. “Mihai Viteazul” – olimpiada de lingvistică, pregătit de profesorii Carmen Olteanu, Nicolae Angelescu, Matei Costin Banu, de la C.N. “Mihai Viteazul” – olimpiada de lingvistică, pregătit de profesorii Simion Radu și Carmen Olteanu; Elisa Niculae, de la C.N. “Ion Luca Caragiale” – olimpiada Lectura ca abilitate de viață, pregătită de prof. Anca Popa. Printre instituțiile de învățământ cu un număr mare de premianți s-au regăsit, alături de colegiile amintite, Colegiul Național „Jean Monnet“ și Colegiul de Artă “Carmen Sylva”. Pe scenă au urcat tineri de toate vârstele, cu performanțe obținute la concursuri muzicale ( printre cei aplaudați s-a aflat și Ana Antonia Tudose, una dintre cele mai apreciate tinere pianiste, cu distincții la concursuri naționale și internaționale), discipline umaniste, științe exacte, dar și discipline sportive – volei, baschet, handbal, fotbal, șah etc. Alături de tinerii care fac parte din elita învățământului ploieștean s-au aflat ieri primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, care a înmânat diplome elevilor și profesorilor în a doua parte a festivității, inspectorul școlar general Nicolae Angelescu, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova Ludmila Sfîrloagă, inspectori școlari, profesori și părinți. Câțiva dintre cei mai talentați elevi ai Colegiului de Artă “Carmen Sylva” au susținut, cu acest prilej, un recital muzical, dovedind încă o dată că merită din plin distincțiile primite la concursurile de gen.