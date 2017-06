Marian Dima

Antrenorul ploieştean Florin Pârvu trăieşte clipe frumoase, din punct de vedere profesional, în China, acolo unde antrenează juniorii Academiei Henan.

Pârvu a reuşit să câştige întrecerea provinciei Zhengzhou, după prelungiri şi lovituri de la 11 metri, învingând gruparea Seian, succesul asigurându-i echipei sale „biletele” pentru turneul final al campionatului din China, găzduit de Shanghai, în luna octombrie a acestui an.

Până atunci, Florin va avea parte de o vacanţă, în luna iulie, în care va veni în România, pentru câteva săptămâni, dar şi de o perioadă de pregătire la cele mai înalte standarde, clubul din China antamând cantonamente în Europa, la cluburi celebre din Anglia sau Germania (anul trecut s-a mers la Tottenham şi Dormund)!

„Este o realizare importantă a carierei mele aici – calificarea la acest turneu, mai ales că cei în China se dă mare importanţă acestor întreceri regionale şi jucătorilor formaţi la acest nivel. Ce să vă spun – finala a fost filmată cu 4 camere profesionale, chinezii investesc, an de an, copiază tot ceea ce văd în fotbalul european, progresează enorm, din punct de vedere al condiţiilor oferite” – spune Pârvu.