Violeta Stoica

Cu o întârziere de o jumătate de an, pasajul de lângă Gara de Vest din Ploiești, care ar fi trebuit să fie construit cu fonduri europene, a fost într-un final dat în folosință ieri, la prânz, de Ziua Copilului. Data aleasă pentru inaugurare a fost chiar și motiv de propunere a unuia dintre preoții care au făcut parte din soborul care a oficiat o slujbă religioasă de a boteza pasajul “Podul copilăriei”…

După ce, miercuri seara, pesediștii s-au fotografiat pe pasajul recepționat, dar nedeschis circulației, ieri a fost ziua liberalilor, prin primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, de a-și atribui ceea ce autoritățile din România consideră a fi cel mai important rol la inaugurarea unui obiectiv: tăierea panglicii. De altfel, panglica tricoloră tăiată la deschiderea pasajului a fost și motiv de râcă între liberali și pesediști, pentru că și unii, și ceilalți au vrut să demonstreze că au muncit mai mult pentru finalizarea acestei investiții.

Așa cum era de așteptat, liberalii și pesediștii au împărțit în bucăți panglica tricoloră. “Taie o bucată și pentru Ganea!” (n.n. – viceprimarul pesedist al Ploieștiului), i-a cerut primarului liberal Dobre, cu o voce baritonală plină de subînțelesuri, un consilier local al PSD. Vrând-nevrând, edilul a tăiat bucățele din tricolorul panglicii și le-a împărțit și puținilor consilieri pesediști aflați la inaugurarea pasajului.

Una peste alta, ieri a fost o zi pe care mulți dintre ploieștenii veniți la eveniment nu o mai credeau posibilă: s-a deschis pasajul și circulația între Ploiești și ieșirea spre Strejnic este mult mai facilă. Ar fi și mai simplu dacă pasajul (care are câte două benzi pe sens) nu s-ar strangula la coborârea spre Strejnic, după giratoriul din dreptul parcului municipal Ploiești Vest. În această privință, primarul Ploieștiului a declarat, pentru ziarul Prahova, că municipalitatea are în planul de lucrări de investiții lărgirea drumului spre Centura de Vest. Nu se cunoaște însă în cât timp vor putea fi făcute aceste lucrări de lărgire la câte două benzi pe sens a drumului care se prelungește dinspre pasaj spre Strejnic, având în vedere că, potrivit lui Adrian Dobre, trebuie făcute exproprieri și încă nu a fost realizat un studiu de fezabilitate pentru un asemenea proiect.

Inaugurarea de ieri a fost și o oportunitate pentru galeria echipei Petrolul de a-i atrage atenția primarului asupra necesității obținerii mărcilor. Suporterii, veniți cu un banner uriaș, au intrat pe jos pe pod – după tăierea panglicii inaugurale – și au scandat cât i-au ținut puterile pentru a sensibiliza autoritățile în privința obținerii mărcilor de către echipa care se pregăteşte să promoveze într-o ligă superioară.

După ce mulțimea venită să asiste la deschiderea circulației pe pasaj a făcut turul dus-întors al podului, alături de autoritățile prezente, sub supravegherea Poliției Rutiere s-a dat drumul la trafic. Deschiderea circulației pe pasajul de la Gara de Vest se pare că i-a luat prin suprindere pe unii participanți la trafic, pentru că – exact în apropierea patrulelor de poliție de la baza podului, la intrarea spre strada Libertății – a avut loc și primul accident rutier care poate fi asimilat inaugurării de ieri: două autoturisme s-au tamponat, din cauză că șoferul unuia dintre ele a fost probabil mai atent la ceea ce se petrece pe pod, și nu la acordarea priorității.

Deși Primăria Ploiești ar fi trebuit să participe doar cu 2% din valoarea totală a proiectului construirii pasajului de la Gara de Vest, din cauza depășirii termenului de finalizare, municipalitatea a trebuit să suporte din bugetul local peste 50% din total, adică aproximativ 25 de milioane de lei, conform declarațiilor primarului Adrian Dobre.