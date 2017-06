Petre Apostol

Săptămâna trecută, la Bacău, cele mai bune 16 echipe de handbal din ţară la nivelul juniorilor IV s-au luptat pentru medaliile puse în joc în cadrul turneului final al Campionatului Naţional. Printre echipele calificate s-au regăsit şi două reprezentante prahovene, ACS Olimpic Mizil şi CSM Ploieşti, care au obţinut biletele către turneul final după clasarea pe locurile 2, respectiv 3 la faza semifinală.

Meciurile de la turneul final din Bacău au fost găzduite la Sala Polivalentă şi la Sala Orizont, cele 16 echipe participante fiind împărţite, în faza preliminară, în patru grupe a câte patru formaţii fiecare. De remarcat faptul că prezenţa celor două echipe prahovene la turneul final s-a realizat doar prin eforturile depuse de părinţii copiilor.

În faza preliminară, ACS Olimpic Mizil, echipă antrenată de Costel Teleru, Ionuţ Tiţa şi Cornel Rusoiu, a evoluat în grupa A, debutând cu o victorie clară în duelul cu CSŞ Craiova, scor 22-11 (11-3). A urmat, apoi, un eşec cu gazdele de la Ştiinţa Municipal Dedeman Bacău, scor 14-22 (6-12), pentru ca în ultima partidă să învingă, în lupta pentru locul al doilea din grupă, pe Academica Cluj Napoca, scor 16-14 (7-5), obţinând, astfel, calificarea în grupele principale.

De partea cealaltă, echipa CSM Ploieşti, antrenată de Gheorghe Puia, a făcut parte din grupa B, debutând, de asemenea, cu un succes categoric, scor 31-13 (12-2), în partida cu HC „Adrian Petrea” Reşiţa. Pentru micuţii jucători ploieşteni au urmat două remize cu rezultat identic, cu CSU Suceava, scor 21-21 (9-9), respectiv cu Academia de Handbal Minaur Baia Mare, scor 21-21 (10-10).

Cu cinci puncte acumulate, CSM Ploieşti s-a clasat pe locul al doilea în clasament, în urma echipei CSU Suceava (7p), avansând în faza grupelor principale.

În faza a doua a competiţiei, cele două echipe prahovene au făcut parte din aceeaşi grupă, jucând chiar în primul meci programat. ACS Olimpic Mizil a obţinut victoria, scor 24-22, însă elevii antrenorilor Teleru, Tiţa şi Rusoiu au cedat, apoi, partida cu CSU Suceava, scor 13-28, ratând calificarea în semifinale.

Nici CSM Ploieşti nu a reuşit să se califice în penultimul act, după ce a remizat în ultima confruntare a grupei principale, scor 21-21, cu Ştiinţa Municipal Dedeman Bacău, formaţiile moldovene având, astfel, câştig de cauză în duelul cu echipele prahovene în vederea prezenţei în semifinale.

Meciul din faza grupelor principale nu a fost ultimul dintre cele două echipe din Prahova, deoarece aveau să întâlnească şi în partida pentru locul 7, după ce ambele au cedat în primele dispute din faza locurilor 5-8. Olimpic Mizil a pierdut cu LPS Iaşi, scor 12-16, în vreme ce CSM Ploieşti a fost învinsă de CSŞ Medgidia, scor 31-33.

Elevii antrenorilor Teleru, Tiţa şi Rusoiu au confirmat rezultatul înregistrat în primul duel cu CSM Ploieşti, învingând încă o dată formaţia pregătită de Gheorghe Puia, scor 21-19, obţinând, astfel, locul al şaptelea în clasamentul final.

Chiar dacă nu a fost medalie, pentru echipa mizileană reprezintă o performanţă deosebită, mai ales având în vedere faptul că a depăşit oraşe mai mari cu tradiţie în handbal. Iar clubul din Mizil este unul privat, care se susţine din ajutorul părinţilor şi al unor oameni de bine din localitate.

„Echipa noastră a arătat curaj în lupta cu echipele marilor oraşe, iar la sfârşit am vărsat lacrimi de bucurie! Avem în echipă copii minunaţi şi părinţi înţelegători. Noi, antrenorii, suntem bucuroşi că i-am întâlnit”, a spus, la finalul turneului, antrenorul Costel Teleru.

De asemenea, Corneliu Rusoiu a adăugat: „Vreau să le mulțumesc copiilor, părinților şi tuturor persoanelor care au muncit la această calificare şi care au făcut ca această deplasare la Bacău să fie posibilă. Suntem fericiți că am reprezentat cu cinste urbea, județul din care provenim. Încercăm să găsim fondurile necesare pentru a premia aceşti copii”.

Pentru ACS Olimpic Mizil au evoluat următorii jucători: Iana Laurenţiu, Costache Mădălin, Dobrescu Andrei, Moise Mihai, Leescu Vlad, Gojnea Ştefan, Drosu Alexandru, Zafiu Rareș, Grancea Alexandru, Dumitrache Florin, Scarlat Vlad, Mario Oprea, Barbu Gabriel, Toma Alexandru.

Campioană la acest nivel de vârstă a devenit CSM Bucureşti, care a învins în finală pe HCM Torok Râmnicu Vâlcea, scor 25-20, CSU Suceava completând podiumul, după victoria cu Ştiinţa Bacău, din finala mică, scor 24-13.

De menţionat faptul că şi CSM Ploieşti are motive de bucurie, mai ales că a evoluat în formulă redusă la turneul final, cu doar zece jucători: Cătălin Stan, Mihnea Matache (portari); Alexandru Ilie, Bogdan Niculaie, Eric Moldoveanu, Sebastian Davidoiu, David Ştefan, Mihai Sârbu, Mihai Stănescu şi Klaus Drăgan (jucători de câmp), ceilalţi care au participat de-a lungul sezonului, dar nu au putut efectua deplasarea la Bacău fiind Sebastian Stănescu, Alexandru Crăciun, Alexandru Constantinescu, George Manea, Rafael Floroiu şi Fabian Matei.

În plus, formaţia antrenată de Gheorghe Puia a avut şi un reprezentant în echipa ideală, Eric Moldoveanu fiind desemnat cel mai bun inter dreapta al turneului.