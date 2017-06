Marcel Marin, Marian Dima

1966 – înaintea meciului istoric Petrolul – Liverpool. În vestiarul Petrolului, pregătindu-se de meciul vieţii, ca titular, un copil de doar 19 ani, Octavian Dincuţă. “Ai curaj, copile!” – i se spunea, iar Octavian Dincuţă pune umărul la cel mai răsunător succes al perioadei respective pentru echipele româneşti de club, 3-1 pentru Petrolul!

Au trecut, de la acel moment, mai bine de 50 de ani şi Tavi Dincuţă sau “nea Bibi” – aşa cum este el cunoscut de generaţiile de petrolişti – are motive să se uite în urmă cu mândrie!

A jucat alături de cei mai buni jucători ploieşteni – fraţii Dridea, Mocanu, Ionescu, dar a “prins” şi meciuri internaţionale, alături de Mircea Lucescu, Oblemenco, Pârcălab, Narcis Coman, Rică Răducanu. A format apoi generaţii de jucători, a fost “de toate” la club, inclusiv delegat al echipelor de juniori! A trecut peste toate încercările vieţii cu fruntea sus şi, mai ales, cu zâmbetul pe buze, din “poantele” povestite ca aparţinându-i lui Dincuţă putându-se scrie, oricând, o carte!

Poate cel mai vesel component al Generaţiei de Aur a Petrolului, un om simplu, hâtru, dintr-o bucată, Octavian Dincuţă împlineşte astăzi 70 de ani!

Născut pe 28 iunie 1947, în Bucureşti, Octavian Dincuţă a adunat în tricoul Petrolului, în Liga I, 165 de meciuri, plus alte câteva zeci în Cupă, Europa etc., pe parcursul unui deceniu (a debutat în 1964, a bifat ultimul meci în 1974), viaţa sa confundându-se cu fotbalul prahovean, căruia i-a dedicat nu numai cariera de jucător, 100% petrolist, ci şi mai mule mandate de antrenor, Caraimanul Buşteni, Chimistul Valea Călugărească, Vega Ploieşti, Petrolistul Boldeşti regăsindu-se în cariera sa, în ultimele două decenii activând în cadrul clubului Petrolul, la echipele de juniori.

La mulţi ani, Octavian Dincuţă!