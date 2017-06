Parlamentul s-a reunit ieri în plen, pentru prezentarea programului de guvernare, urmată de votarea noului cabinet condus de premierul desemnat Mihai Tudose.

Şedinţa a început cu o uşoară întârziere, la ora 15:10. În sală erau prezenţi 329 de parlamentari, după cum a anunţat Călin Popescu Tăriceanu. Raluca Turcan (PNL) a acuzat o eroare de procedură, legată de lipsa audierii lui Marcel Ciolacu, propus vicepremier fără portofoliu, şi a cerut suspendarea dezbaterilor pentru audierea acestuia.

Tăriceanu a citat un paragraf din regulamentul comun şi a argumentat că vicepremierul Ciolacu nu are portofoliu, deci nu există o comisie care să-l poată audia şi a invocat precedentul din decembrie 2012, când un vicepremier nu a fost audiat de comisie. În plus, Tăriceanu a spus că o decizie a CCR arată că avizele pentru miniştri nu sunt obligatorii. La lucrări a asistat şi Patriarhul Daniel.

Premierul desemnat, Mihai Tudose, a prezentat programul de guvernare.

„Mi s-a încredinţat azi o sarcină grea, să conduc un nou guvern PSD – ALDE. Sunt un om tehnic, al cifrelor, şi pot să spun că România e într-un moment economic bun. Ne lipseşte o creştere viguroasă a investiţiilor şi a veniturilor la buget. Nu există alte obiective în ce mă priveşte decât implementarea programului de guvernare şi recuperarea întârzierilor. Guvernul Grindeanu a dus lucrurile într-o direcţie bună, dar nu e de ajuns. Înţeleg că a existat o frână şi mie mi s-a spus să transform această frână în acceleraţie”, a spus, printre altele, Mihai Tudose. „Partidul care şi-a asumat guvernarea, PSD, împreună cu ALDE, are dreptul să controleze de câte ori consideră ritmul de implementare a programului de guvernare.

Vă solicit votul de încredere”, a mai precizat Tudose. Acesta a prezentat lista noului guvern. Fiecare ministru a fost aplaudat, în momentul anunţării, de parlamentarii PSD – ALDE, în timp ce parlamentarii PNL au avut pe bănci afişe pe care scria „Guvernul Dragnea 2 = Taxe noi”.

Liviu Dragnea a prezentat punctul de vedere al PSD, subliniind: ”După 6 luni de guvernare, coaliţia vine cu o nouă formulă de guvern şi un nou premier. Este într-adevăr o premieră în politica românească ca majoritatea să îşi schimbe premierul învestit. E pentru prima oară când se întâmplă şi spun cu toată convingerea că e un lucru bun. Am văzut toate criticile. Le spun tuturor că azi, în urma moţiunii de cenzură adoptată, Parlamentul e mai puternic şi a revenit pe locul pe care îl merită”.

După exprimarea opţiunilor de către parlamentari, s-au înregistrat 275 de voturi “pentru”și 102 de voturi “împotrivă”. Două voturi au fost anulate. Votul a fost secret cu bile. Pentru învestirea Guvernului era nevoie de cel puțin 233 de voturi „pentru”. La ora 19.00, era programată ceremonia de depunere a jurământului de către întreaga echipă guvernamentală.