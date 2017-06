Moțiunea de cenzură “România nu poate fi confiscată. Apărăm democrația și votul românilor” a fost prezentată ieri în plenul comun al Camerei Deputaților și Senatului. Documentul a fost transmis, după şedinţa Birourilor Permanente ale celor două Camere, la Guvern, prin intermediul poştei militare. Textul moțiunii a fost citit de senatorul PSD Mihai Fifor. Moțiunea are 223 de semnături. Potrivit textului moţiunii de cenzură: “La cinci luni de la instalarea Guvernului condus de domnul Sorin Grindeanu, partidele coaliţiei majoritare, în cadrul forurilor statutare de conducere au analizat, au dezbătut şi au evaluat stadiul îndeplinirii măsurilor programate pentru perioada de referinţă scursă de la învestirea Guvernului şi au decis retragerea sprijinului politic acordat prim-ministrului Sorin Grindeanu şi echipei guvernamentale. În urma deciziei de retragere a sprijinului politic, 25 din cei 27 de membri ai Guvernului şi-au prezentat demisiile din funcţii, înţelegând corect responsabilitatea politică ce le revine în cadrul unei democraţii constituţionale”.

Liderii coaliţiei de guvernare precizează modalitatea în care Executivul a fost învestit şi situaţia în care s-a ajuns: “Dovedind dispreţ faţă de regulile democratice ale funcţionării instituţiilor statului, imaturitate şi iresponsabilitate politică, primul- ministru şi unul dintre miniştri, în loc să respecte votul de învestitură şi încrederea acordată de Parlament, au înţeles că guvernarea se poate exercita şi în nume personal, că dispoziţiile constituţionale şi legale sunt facultative şi că pot sfida votul acordat de cetăţeni şi democraţia. Doi din cei 27 de membri ai Guvernului, trecuţi voluntari sub comanda unui deputat/înalt funcţionar public, îşi împart posturi ministeriale şi lansează atacuri ridicole în toate direcţiile, oferind o nedorită şi halucinantă caricaturizare a actului de guvernare”. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, în plen, că moţiunea de cenzură va fi dezbătută şi votată în şedinţa comună de miercuri a Parlamentului, la ora 11:00, potrivit deciziei Birourilor Permanente Reunite. După şedinţa în care s-a citit moţiunea PSD împotriva propriului Guvern, Liviu Dragnea a făcut şi primele declaraţii pe această temă. Întrebat de ce moţiunea a adunat mai puţine semnături (223) decât numărul necesar pentru a fi votată în Parlament (233), Liviu Dragnea a răspuns: “Majoritatea celor care nu au semnat azi (n.n.-ieri) nu au fost prezenţi, au vorbit cu mine. Unii nu sunt în ţară, unii ajung marţi. Noi am considerat să avem semnături peste limita stabilită în Constituţie”.

Premierul Sorin Grindeanu nu a mers la şedinţa Parlamentului de ieri, unde s-a citit moţiunea de cenzură. Acesta a invocat, potrivit unor surse, nerespectarea procedurilor parlamentare. În opinia oamenilor din jurul premierului, moţiunea de cenzură nu ar fi trebuit să fie citită ieri în plenul Parlamentului, deoarece documentul trebuia trimis înainte la Guvern, iar registratura Executivului nu lucrează duminica.

Potrivit Regulamentului activităţilor comune ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Boicot din partea opoziţiei

Senatorii PNL, USR, UDMR şi PMP din Biroul Permanent (BP) nu s-au prezentat la şedinţa de ieri, care s-a desfăşurat doar cu prezenţa parlamentarilor puterii. Membrii USR din BP au venit la Parlament, dar au rămas în faţa sălii. De altfel, conducerea USR a decis, sâmbătă, ca parlamentarii formaţiunii să nu voteze moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu, liderii partidului catalogând situaţia ca fiind ”un circ care s-a produs între două găşti, o bătălie între hoţi şi incompetenţi”. Kelemen Hunor a anunţat, sâmbătă la Cluj, că UDMR va decide miercuri, înainte de votul din plen, dacă susţine moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu, până atunci liderii formaţiunii urmând să discute cu ambele tabere. Traian Băsescu a anunţat, încă de la sfârşitul săptămânii trecute, faptul că PMP nu va susţine acest demers. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat că liberalii nu vor participa la şedinţa Birourilor permanente reunite şi nici la şedinţa Parlamentului în care va fi citită moţiunea de cenzură iniţiată de PSD.

Victor Ponta: Am convins mai mult de 14 social-democraţi să nu voteze

Secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, a susţinut, ieri, la Parlament, că a convins mai mult de 14 parlamentari de la PSD să nu voteze moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Grindeanu. Întrebat, la ieşirea din sala de şedinţe a grupului PSD din Camera Deputaţilor, câţi parlamentari a convins să nu voteze moţiunea de cenzură, Ponta a răspuns: “Mai mult de 14. Atât contează. Eu cred că niciun PSD-ist adevărat n-o să cheme alte partide să-i rezolve problemele interne. Nu cred nici ei prostiile astea. E un propagandist la PSD, un consilier al domnului Dragnea, care cred că a rămas în 1989 cu <<agenturilii străine>>, ştiţi?”, a adăugat Ponta. Întrebat ce l-a deranjat pe Dragnea, Ponta a răspuns: “Faptul că nu mai are puterea”.

Victor Ponta, aflat ieri la grupul PSD din Camera Deputaţilor, a mai declarat că premierul Sorin Grindeanu va discuta joi cu PSD şi ALDE despre formarea Cabinetului Grindeanu 2, în cazul în care moţiunea va pica.

Parlamentarii PSD din Prahova îl susţin pe Liviu Dragnea

Conducerea Organizaţiei Județene Prahova a PSD a anunțat, printr-un comunicat de presă, că parlamentarii din județ vor susține moțiunea de cenzură. „Suntem într-o situație neplăcută, deloc confortabilă pentru actul politic, dar mai ales pentru actul de guvernare. Așa că este foarte important mesajul pe care îl transmitem electoratului nostru. PSD este un partid responsabil, noi activăm ca echipă, lumea ne-a votat ca partid, nu uninominal. Nu stricăm echipa, ne susținem liderii pentru a respecta ceea ce am promis în decembrie 2016”, a declarat președintele Organizației Prahova a PSD, Bogdan Toader. În acest context, s-a menționat faptul că ”toți parlamentarii PSD Prahova vor vota moțiunea și vor fi alături de președintele partidului, Liviu Dragnea, pentru a repune lucrurile și actul guvernării pe făgașul normal. PSD Prahova respectă decizia Comitetului Executiv Național și îl susține pe Liviu Dragnea pentru a continua proiectele PSD din Programul de Guvernare”.

De altfel, organizația din Prahova se numără printre cele 39 de filiale din țară care au semnat o declarație comună prin care se desolidarizează de acțiunile lui Sorin Grindeanu și Victor Ponta care ”nu reprezintă partidul în tentativa de preluare prin forță a puterii executive a statului”.