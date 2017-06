Actorul Marcel Iureș a primit Premiul de excelență la cea de-a XV-a ediție a Festivalului Comediei Românești – festCO, în cadrul galei desfășurate, duminică, la Sala Radu Beligan a Teatrului de Comedie. Trofeul și diploma i-au fost înmânate de George Mihăiță, directorul Teatrului de Comedie.

„Îmi revine onoarea de a prezenta premiul de excelență. Este un actor unicat al teatrului românesc, este cel care ne-a arătat că de multe ori actorii români pot fi mai buni decât actorii americani. Este vorba despre un actor care a înnobilat Teatrul de Comedie prin creația lui din «Scrisoarea pierdută» – Cațavencu. Radu Beligan, după ce a văzut «Scrisoarea…» a spus: «Interpretare excepțională»”, a declarat George Mihăiță.

Pentru că a fost un moment aniversar – ediția a XV-a a Festivalului Comediei Românești și 15 ani de mandat ai managerului George Mihăiță – Marcel Iureș i-a oferit, la rândul său, un premiu. „Mulțumesc foarte mult. Totul e pentru dumneavoastră, de la el (n.r. – George Mihăiță), de la noi, toți. Să vă țină Dumnezeu sănătoși. Se pare că asta (n.r. – premiul) confirmă că am și talent. Mulțumesc mult de tot”, a spus Marcel Iureș pe scena Teatrului de Comedie.

Pe lângă un trofeu festCO, George Mihăiță a primit în dar un filmuleț cu urări adresate de oameni de teatru și nu numai: Alexandru Darie, Dorina Lazăr, Gelu Colceag, Marina Constantinescu, Mihai Mălaimare, Felicia Filip, Alexandru Dabija, Marius Tucă, Andrei Șerban și Horațiu Mălăele. Spectacolul „Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte”, scenariu și regie Radu Afrim, producție Teatrul Național Târgu-Mureș, Compania Tompa Miklos, a fost marele câștigător al celei de-a XV-a ediții a Festivalului Comediei Românești.

Acesta a obţinut premiile pentru cea mai bună regie – Radu Afrim, premiul pentru cea mai bună scenografie – Irina Moscu (scenografie) și Andrei Cozlac (videomapping), premiul pentru cel mai bun spectacol și premiul pentru cea mai bună interpretare – echipa Teatrului Național Târgu Mureș, compania Tompa Miklos. Juriul care a stabilit câștigătorii ediției 2017 a festCO i-a avut în componență pe criticul de teatru Maria Zărnescu – președintele juriului, actorii Emilia Dobrin, Mihai Bisericanu, scenografa Lia Manțoc și regizorul Erwin Șimșensohn. Actorul, regizorul și dramaturgul Radu Iacoban a prezentat câștigătorii celei de-a VIII-a ediții a concursului Comedia ține la TINEri. „Pentru mine, Comedia ține la TINEri înseamnă enorm de mult. Am participat la prima ediție, în calitate de actor, în 2005. Am avut după aceea privilegiul, după 11 ani, să montez un spectacol cu un text de-al meu – «Emancipare» – și la începutul acestei săptămâni, acest spectacol s-a jucat în fața liceenilor. Văzându-le reacția lor nefiltrată, sinceră, mi-am dat seama că este nevoie de un public nou și depinde numai de noi, de teatre, să oferim această posibilitate creatorilor de teatru. Cu asta se ocupă Comedia ține la TINEri și mă bucur foarte mult că această inițiativă continuă”, a spus Radu Iacoban. Câștigători au fost desemnați Maria Diana Hanganu pentru proiectul cu piesa „Magazinul de sinucideri” după Jean Teule, Irina Crăița Mândră pentru „Viața ori trei” de Yasmina Reza și Florin Liță pentru „Podul” de Laurent van Vetel

Juriul „Comediei ține la TINEri” a fost compus din teatrologul Carmen Stanciu, scenograful Adrian Damian și actorul, regizorul și dramaturgul Radu Iacoban. Prezentatorii galei au fost actorii Alex Bogdan, Bogdan Cotleț, Dan Rădulescu și Lucian Ionescu. Seara s-a încheiat cu o premieră pentru scena bucureșteană, „The Crossroad” spectacolul de teatru tradițional Opera din Peking, producător Star Theatre Beijing.

La final, atât reprezentanții AICT, cât și publicul prezent la spectacol au fost invitați de Octavian Saiu – președinte al Secției Române AICT, pe scenă, să facă fotografii cu actorii din spectacolul „The Crossroad”.