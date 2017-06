Pentru evitarea aglomeraţiei, s-au introdus bonurile de ordine

Nicoleta Dumitrescu

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple este, în această perioadă, unul dintre serviciile cele mai căutate, înclusiv în Prahova. Practic, de când a venit vara, nu e zi în care să nu fie coadă pentru solicitarea de documente din partea acelora care şi-au programat concediile şi vacanţele în străinătate, cele mai multe cereri fiind din partea prahovenilor care pleacă inclusiv cu copiii, având în vedere că normele în vigoare stipulează faptul că minorii nu mai pot călători în afara ţării fără paşaport temporar sau electronic. Şi ieri, după prânz, sala de aşteptare era plină, cu menţiunea că, în comparaţie cu săptămâna trecută, fiecare dintre persoane ştia când îi va veni rândul, având în vedere faptul că, de la începutul acestei săptămâni, a fost instalat un sistem electronic care eliberează bonuri de ordine.

În plină perioadă estivală, au reapărut cozile şi la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Prahova, situaţie valabilă inclusiv ieri, după prânz, când, la sediul instituţiei din Ploieşti, de pe strada Vasile Lupu, câteva zeci de persoane aşteptau să le vină rândul. După cum ne-a confirmat şeful instituţiei – comisar şef Larisa Zaharia –unul dintre motivele aglomeraţiei ar fi acela că, fiind perioada de concedii, cei mai mulţi pleacă în călătorie însoţiţi şi de copii care, la rândul lor, trebuie să aibă document de călătorie. „În conformitate cu legislaţia în vigoare, minorii nu mai pot călători în afara ţării fără paşaport temporar sau electronic. Dar, pentru a evita aglomeraţia, de la începutul acestei săptămâni, respectiv din data de 26 iunie, în cadrul serviciului nostru a fost introdus, cu sprijinul Instituţiei Prefectului Prahova, în a cărui subordine se află serviciul nostru, sistemul electronic de eliberare a bonurilor de ordine, prin intermediul afişajului, fiecare persoană în parte ştiind când îi va veni rândul la ghişeu”, ne-a declarat şeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Prahova. Aparatul a fost programat ca, în zilele de luni, marţi, miercuri şi vineri, când programul cu publicul este între orele 8.30-16.30, să elibereze câte 180 de bonuri de ordine, iar în ziua de joi, când programul este între orele 8.30-18.30 – 220 de bonuri de ordine. De menţionat şi că în cel de-al doilea municipiu al judeţului, la Câmpina, există un punct de lucru al acestui serviciu, unde se pot adresa, doar pentru solicitarea şi eliberarea paşaportului electronic, cei care locuiesc pe Valea Prahovei, programul cu publicul fiind doar în ziua de marţi, între orele 10.00-14.00. În cazul copiilor sub 12 ani, dar şi al adulţilor, paşaportul temporar se eliberează în maximum două ore de la solicitare, la costul de 96 de lei, documentul având valabilitate un an. Paşaportul electronic se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare sau 14 zile calendaristice de la data solicitării şi costă, în cazul copiilor sub 12 ani, 234 de lei, valabilitatea documentului fiind de 3 ani. În cazul copiilor peste 12 ani, paşaportul electronic se eliberează în aceleaşi condiţii ca şi în cazul adulţilor, respectiv la costul de 258 de lei, valabilitatea documentului fiind de 5 ani.

De la începutul anului şi până ieri au fost eliberate un număr de 10.918 paşapoarte electronice şi 6.530 de paşapoarte temporare, la care s-au mai adăugat alte 103 solicitări de documente venite din partea cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate. Făcând un calcul, lunar, aproximativ 3000 de prahoveni vor să aibă paşaport, dovadă fiind inclusiv luna în curs, în condiţiile în care, din 1 iunie şi până ieri, au fost înregistrate peste 2.000 de solicitări de documente pentru a călători în străinătate.

Larisa Zaharia ne-a mai spus că Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Prahova este în echipă completă, cu excepţia a două persoane care sunt în concediu pentru creşterea copilului. Operaţiunile de primire a documentelor, la ghişeu, şi cele de efectuare a fotografiei durează, în medie, câte 10 minute, prelungindu-se, de la caz la caz, în situaţiile în care solicitările de eliberare a paşaportului sunt făcute pentru copii.

În afara eliberării documentelor de călătorie, serviciul menţionat – în baza unor protocoale de colaborare şi cooperare între Ministerul de Afaceri Externe şi Ministerul de Afaceri Interne – primeşte informaţii şi despre prahovenii care fie sunt certaţi cu legea, fie au suferit accidente sau au decedat. Astfel, de la începutul anului, 220 de prahoveni figurează că au fost arestaţi în străinătate, în cele mai multe cazuri în state ale Uniunii Europene, alţi patru au fost accidentaţi, iar 21 au decedat în afara României.