Până pe 25 iunie, la Castelul Cantacuzino din Bușteni mai poate fi admirată expoziția „JazzIn the Colour“, care cuprinde peste 80 de litografii ale pictorului francez Henri Matisse, instalații audio-video cu celebrul tablou „La Blouse Roumaine”, precum și o colecție de ii. Un bilet de intrare la expoziția „JazzIn the Colour“ costă 20 de lei.

Printre operele de artă prezentate se regăsesc cele 20 de litografii realizate de Henri Matisse între 1943 și 1947, care fac parte din seria “Jazz”, lucrări faimoase datorită culorii și simplității lor, cât și procesului de creație, deoarece imobilizat fiind, Henri Matisse dă naștere acestora folosindu-se de colaje din hârtie. Un alt element atractiv al expoziției „JazzIn the Colour” îl reprezintă MATISSE-THEK, un spațiu special amenajat în care sunt proiectate documentare despre viața și opera pictorului Henri Matisse. Vizitatorii mai pot să vadă o colecție de costume tradiționale populare românești, vechi de peste 80 de ani, care completează instalațiile audio-video dedicate celebrului tablou „La Blouse Roumaine” al acestui pictor francez – prima pictură ce a făcut celebră această piesă de costum popular. De altfel, cămașa cu altiță, modelul care l-a inspirat pe artistul francez, se numără printre piesele expuse în Galeria de Artă a Castelului Cantacuzino.

„Tabloul <<La Blouse Roumaine>> ascunde o poveste extrem de frumoasă. Henri Matisse urmează cursurile Ecole Beaux-Arts din Paris, unde îl întâlnește, în atelierul lui Gustave Moreau, pe viitorul său bun prieten pictorul român Theodor Pallady. Începe o prietenie frumoasă, care îl va inspira mai târziu pe Matisse să creeze uimitorul tablou <<La Blouse Roumaine>>, la care pictorul a lucrat nouă luni și s-a folosit atât de 14 fotografii cu ii românești, cât și de bluze trimise de Pallady”, a declarat Kurt Neuschitzer, CEO-ul companiei Zamora Estate, unul dintre acționarii Castelului Cantacuzino. O călătorie până la Castelul din Bușteni poate fi o experiență de neuitat, mai ales în această perioadă în care milioane de români din toată lumea se pregătesc să sărbătorească Ziua Universală a Iei. Pe 24 Iunie, toți aceia care iubesc costumul popular vor purta cămăși tradiționale și vor participa la sute de evenimente culturale de promovare a culturii și tradițiilor românești.