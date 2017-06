N.Dumitrescu

După 20 de ani de când a lansat producţia de rulmenţi în România, prin cumpărarea fostei fabrici de rulmenţi grei din Ploieşti, Compania Timken – liderul mondial pe piaţa rulmenţilor cu role conice – a deschis, ieri, în Prahova, o nouă fabrică. Investiţia, anunţată din anul 2015, este realizată în Ploieşti West Parc. La ceremonia de deschidere, alături de Andreas Roellgen – vicepreședinte Timken pentru Europa, Asia și Africa, și Bogdan Stanciu – directorul fabricii din Prahova, au participat clienţi și demnitari guvernamentali, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader, dar şi ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm. Noua fabrică din Prahova va produce rulmenți Timken cu role conice pentru a răspunde cererii de la nivel mondial.

În momentul de faţă funcţionează o linie de producţie, cea de-a doua este în curs de finalizare, urmând ca, la anul, să fie gata alte două, intenţia fiind ca să fie realizaţi 1,4 milioane de rulmenţi într-un singur an, în total urmând să fie asigurate, în 2018, 120 de locuri de muncă. Unitatea de producție este amplasată pe o suprafață de 15.000 mp, investindu-se, în total, aproape 60 de milioane de dolari în cele mai moderne tehnologii. După cum s-a menţionat în cadrul unei conferinţe de presă, realizarea acestei investiţii va beneficia şi de un sprijin guvernamental, calculat la un procent de 29% din valoarea investiţiei menţionate. „Sunt încântat să lansez a doua fabrică a companiei noastre în România. Această nouă unitate de producție ne întărește prezența în Europa și capacitatea de a răspunde cerinţelor clienților de la nivel local și global cu ajutorul calității și serviciilor noastre de lideri de piață. Această investiție face parte din planul de creștere strategică al companiei, care cuprinde extinderea din punct de vedere geografic, competitivitatea producției și accelerarea proceselor operaționale de la dezvoltare și până la comercializarea produselor,” a declarat Andreas Roellgen. În cadrul prezentării noii investiţii s-a menţionat că unul dintre punctele forte ce au contat în realizarea celei de-a doua fabrici în Prahova a fost şi “forţa de muncă din România, competitivă şi de calitate”, fapt ce i-a determinat pe cei de la Timken să deschidă în ţara noastră “un Centru global de excelenţă, prin munca a 50 de ingineri fiind proiectaţi rulmenţi pentru întreaga activitate globală a companiei”. “Săptămâna trecută am fost în America, la Casa Albă, alături de preşedinţii SUA şi România, Donald Trump, respectiv Klaus Iohannis. Printre altele, în discuţiile avute am vorbit de întreaga activitate în cadrul parteneriatului strategic, cu accent pe dimensiunea economică. Preşedintele României a subliniat eforturile pe care vrea să le facă România pentru întărirea relaţiilor economice cu SUA. Prin urmare, mă bucur că am această ocazie ca, după câteva zile de la revenirea în România, să particip la inaugurarea unei noi fabrici americane în Prahova. Este un exemplu bun al parteneriatului despre care vorbeam, al colaborării dintre cele două state. Totodată, la sfârşitul acestei săptămâni, voi însoţi în SUA reprezentanţii a 30 de companii româneşti, un alt exemplu de întărire a relaţiilor economice dintre cele două state. Astăzi este “Ziua Timken”, în contextul în care, anul acesta, compania americană marchează 20 de ani de prezenţă în România, şi îi felicit pe toţi cei din conducerea celor două fabrici din Prahova ”, a declarat ambasadorul Statelor Unite în România, Hans Klemm.