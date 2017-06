Bogdan Chitic

La aproape 40 de ani, pe care-i va împlini la începutul lunii iulie, Cătălin Burlacu rămâne o figură proeminentă în anturajul echipei naţionale de baschet a României. Fost căpitan al primei reprezentative, pentru care a evoluat mai bine de un deceniu, la nivel de seniori, cel supranumit „Golden Boy” în momentul revenirii în peisajul baschetului autohton, în 2008, la multipla campioană CSU Asesoft Ploieşti, a decis că este momentul să pună punct carierei sportive şi să-şi dedice întreaga experienţă în slujba echipei naţionale, cel puţin pentru moment.

După mai multe negocieri purtate la Bucureşti, fostul „număr 10” care a încântat, ani la rând, publicul ploieştean în „Olimpia”, şi care a aşezat ţara noastră pe harta baschetului european, prin prestaţiile avute pe câteva dintre arenele încărcate de istorie de pe „bătrănul continent”, a ales să se alăture staff-ului tehnic al selecţionatei tricolore şi să ocupe rolul de antrenor secund pe durata pregătirii şi a desfăşurării Campionatului European, care, toamna acesta, îşi va consuma un episod şi la Cluj. Burlacu a făcut încă de ieri deplasarea la Cheile Grădiştei, împreună cu numeroasa delegaţie a României, formată din peste 25 de sportivi şi antrenori, tricolorii urmând să se pregătească în renumita staţiune montană până la finalul acestei luni, iar de la începutul lui iulie să întreprindă un al doilea stagiu centralizat, la Cluj, gazda celui mai important eveniment sportiv pentru ţara noastră, din ultimii ani.

„Este timpul să dau ceva înapoi baschetului”

După ce, în ultimele două sezoane, a îmbrăcat tricoul celor de la SCM U Craiova, reuşind, anul acesta, calificarea în sferturile de finală ale play-off-ului Ligii Naţionale, Cătălin Burlacu a hotărât să-şi încheie cariera sportivă şi să treacă la costum, într-o postură oficială. „Nu voi mai juca baschet, şi aceasta nu pentru că nu mai pot, ci pentru că, la momentul actual, consider că nu mai face obiectul activităţii mele. Ascultându-mi corpul şi mintea, am ajuns la concluzia că este o vârstă rezonabilă la care trebuie să mă opresc, întrucât am jucat destul şi de fiecare dată am vorbit şi am demonstrat tot ceea ce era de demonstrat numai pe parchet. Este timpul să dau ceva înapoi baschetului şi, tocmai de aceea, am ales să fac parte din staff-ul echipei naţionale, urmând să fiu unul dintre secunzii lui Marcel Ţenter, în cadrul unei delegaţii numeroase, care pregăteşte participarea la EuroBasket 2017. Ne aşteaptă un eveniment care reprezintă enorm pentru sportul românesc, în general, şi pentru baschetul românesc, în special, şi vreau să fiu alături de acest grup pentru a ajuta cu toată experienţa şi priceperea mea. Vorbim, în primă fază, despre un proiect întins pe o durată de două luni şi jumătate, până la încheierea Campionatului European, la data de 15 septembrie. Mă simt onorat să fac pasul acesta”, a subliniat Cătălin Burlacu.

La EuroBasket 2017, competiţie ce se va desfăşura în patru ţări – România, Turcia, Finlanda şi Israel, în perioada 31 august – 15 septembrie, tricolorii fac parte din grupa C, organizată la Cluj, alături de Spania, Cehia, Croaţia, Muntenegru şi Ungaria.

Manager-antrenor, cheia către performanţă

În paralel cu noua activitate pe care o desfăşoară la nivelul echipei naţionale, Cătălin Burlacu ia în calcul, în această perioadă, posibilitatea de a ocupa un rol de director tehnic, din sezonul viitor, la una dintre formaţiile cu pretenţii ale Ligii Naţionale. „Port o serie de discuţii pentru a continua în baschetul românesc la nivel de director tehnic al unei echipe de club, dar, pentru moment, nu vă pot spune mai multe. Tind să cred că, pe viitor, voi îmbrăţişa cariera de antrenor, în paralel cu funcţia de manager, întrucât sunt de părere că baschetul merge în această direcţie şi trebuie să cunoşti şi să treci prin toate stagiile în drumul către performanţă”.