Camera Deputaţilor a adoptat, ieri, în calitate de for decizional, cu 188 de voturi „pentru”, 28 de voturi „împotrivă” şi 47 de abţineri, proiectul de lege privind salarizarea personalului bugetar. Actul normativ urmează să fie trimis spre promulgare preşedintelui României. În schimb, USR a anunţat că va strânge semnături pentru a o contesta la CCR.

”Legea salarizării unitare face ordine într-un sistem în care a dominat haosul, bunul plac şi discriminarea. Va fi o ordine bazată pe criterii obiective, cum ar fi valoarea socială a muncii. Decalajul dintre cele mai mari şi cele mai mici salarii care au crescut deopotrivă sărăcia şi nemunca pentru că a creat şi fenomenul salariilor nedrepte mari a fost redus la o dimensiune raţională care măsoară importanţa socială a muncii. În acelaşi timp, legea aduce o creştere substanţială a salariilor mici. Legea are câteva principii simple care vor fi aplicate de sus până jos. La muncă egală salarii egale, personalul de conducere are salarii mai mari decât cel de execuţie, cei cu studii superioare au salarii mai mari decât cei cu studii medii”, a spus preşedintele Camerei Deputaţilor. Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, ieri, în plenul Camerei Deputaţilor că Legea salarizării prevede o creştere etapizată a salariilor bugetarilor. „Legea este în conformitate cu programul de guvernare şi prevede o creştere etapizată a salariilor bugetarilor cu 56% pe o anvelopă de 32 de miliarde de lei până în 2020 şi 43 de miliarde de lei până la 2022. La baza piramidei salariale creşterile sunt de peste 100%, ajungând la 300% în domeniul militar, dar scad acolo unde salariile erau atât de mari încât disproporţia nu putea fi corectată nici până în 2022. Anul acesta am început deja creşterile în sectorul bugetar fiind alocată suma de 6 miliarde de lei urmând ca anul următor să fie alocate 10 miliarde de lei. S-au aplicat majorări salariale anul acesta pentru mai multe categorii de bugetari, pentru Sănătate şi Educaţie – 15% etc”, a declarat ministrul Muncii Lia Olguţa Vasilescu. Printre amendamentele votate marți în Comisia Muncii s-a numărat și un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% pentru personalul de predare din învățământ, urmând ca acesta să fie acordat de la 1 Decembrie 2018. În cadrul dezbaterilor în Comisia de muncă a Camerei Deputaţilor s-a decis şi modificarea articolului 25, astfel încât angajaţii din sistemele sanitare, de apărare, ordine publică şi securitate să primească sporuri în limita a maximum 30% din suma salariilor de bază şi a soldelor ordonatorului principal de credite, spre deosebire de ceilalţi bugetari la care cuantumul de 30% este calculat pentru fiecare ordonator de credite.

Un alt amendament, adus articolului 26, prevede ca angajaţii din sectorul public să beneficieze de indemnizaţii de vacanţă, de la 1 Decembrie 2018, în cuantumul unui salariu minim brut. Sunt exceptaţi cei care ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite. De menţionat, ministrul Muncii a declarat, marţi, că ultima variantă a Legii salarizării agreată cu Ministerul Finanţelor prevede că abia de la 1 ianuarie 2018 toţi bugetarii vor avea o creştere a salariului brut cu 25%, iar de la 1 Martie profesorii şi medicii vor primi în plus diferenţa de bani promisă. Iniţial, primele majorări salariale erau programate pentru 1 iulie 2017.