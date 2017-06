Ana Maxim

La Colegiul Național „Jean Monnet” din Ploiești au fost premiate, zilele trecute, două echipe de elevi finaliste ale nivelului de Bronz în cadrul programului The Duke of Edinburgh’s International Award –lider mondial al programelor de dezvoltare personală, adresat tinerilor cu vârste între 14 și 24 de ani. Echipele formate din câte patru elevi de clasa a XII-a au participat, în intervalul februarie 2016- mai 2017, la activități sportive, de voluntariat, din domeniul dezvoltării personale, iar la final au pornit în aventură în zone montane. Experiențele prin care au trecut le-au testat tenacitatea și răbdarea, dar au dovedit că prin perseverență își pot atinge țelurile și că pot chiar să-și depășească limitele. Cei opt elevi au primit certificate ce atestă că au finalizat primul nivel de dificultate al programului – cel de Bronz – și sunt pregătiți pentru noi provocări. Documentele reprezintă puncte forte în CV –ul participanților, deoarece sunt recunoscute de unități de învățământ și de angajatori din peste 100 de țări. Echipele au fost coordonate de doi lideri : profesoarele Claudia Ștefan și Liana Condurățeanu, coordonator al programului la nivelul colegiului fiind profesoara Raluca Faur. La ceremonia de premiere au mai participat directorul colegiului, Lucia Ionescu, și coordonatorul la nivel național al acestui program – George Apostu. Cei opt elevi ai colegiului ploieștean– șapte fete și un băiat – au urmat cursuri diverse – de limbi străine, de artă fotografică etc, au participat la concursuri, au făcut donații și au activat ca voluntari la centre de asistență socială, au ajutat la organizarea unor evenimente culturale, și-au îmbunătățit condiția fizică prin înot, gimnastică, alergare etc., iar la final au realizat călătorii de cel puțin două zile în zone montane pe care nu le exploraseră până atunci, însoțiți de câte un coordonator Award, cunoscător al locurilor. Au învățat, astfel, să se orienteze pe munte, să aibă încredere unii în alții, și-au testat rezistența fizică, și au depășit teama de necunoscut. “În prima călătorie am fost în zonele Timiș, Piatra Mare, apoi în masivul Bucegi, la Padina și Babele. Experiența m-a ajutat să interacționez cu ceilalți membri ai grupului, să învăț să-mi ating obiectivele oricât de grele ar fi, indiferent de obstacole.

Mi-am dezvoltat capacitatea de a acționa în situație critică şi de a depăși problemele. Cea mai dificilă a fost urcarea pe munte”, ne-a mărurisit Alexandru Stănică, unul dintre elevii premiați. „Am mers cu trenul până la Bușteni, am urcat cu mocănița până la Gura Diham, apoi am urcat până la Vârful Diham, ceea ce nu a fost ușor”, ne-a spus Ioana Negoițescu. „Ne-au ajutat foarte mult călătoriile. Am învățat să ne orientăm, să fim mai responsabili, să lucrăm în echipă”, ne-a mărturisit la rândul său Andreea Iancu. Tot la Colegiul Național „Jean Monnet” din Ploiești învață o elevă care a reușit să ajungă la nivelul cel mai dificil al programului – cel de Aur. Andreea Ioana Busuioc, din clasa a XI-a, a realizat călătoria finală în Israel, unde a avut numeroase experiențe, pe cât de dificile, pe atât de fascinante.

Programul The Duke of Edinburgh’s International Award este inițiat la nivel mondial de Prințul Philip, Kurt Hahn, educaţionalist german şi de Lordul John Hunt, liderul primei ascensiuni reușite pe Everest – care au realizat faptul că dezvoltarea tinerilor era deficitară în anumite domenii. Extinderea programului la nivel global din ultimii 50 de ani a facilitat accesul la acesta a peste opt milioane de tineri din peste 140 de ţări. În România, începând cu anul 2013, programul The Duke of Edinburgh’s International Award România este patronat de Alteţa Sa Regală Principesa Moştenitoare Margareta a României.