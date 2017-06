A.M.

Astăzi, începând cu ora 12.30, în noua sală de spectacole a Teatrului pentru Copii “Ciufulici”, se vor desfășura manifestările dedicate Zilei Mondiale a Mediului, zi ce are ca temă în acest an “Conectarea oamenilor cu natura – în oraș și pe uscat de la poli la ecuator”. În cadrul acestui eveniment sunt programate: festivalul de film cu tematică ecologică – ajuns la a IV- a ediție, premierea școlilor înscrise în concursul “Școala reciclării – prezent și viitor verde”, premierea lucrărilor de artă realizate de elevi ai Colegiului de Artă „Carmen Silva“, având tema Ziua Mondială a Mediului. Tema din acest an a festivalului de film pe teme ecologice i-a provocat pe tineri să ajungă în natură, să-i aprecieze frumusețea dar și nevoia de conservare și, mai ales, să conștientizeze necesitatea de a proteja mediul înconjurător de acțiunile distructive ale omului, să identifice măsurile pe care trebuie să le întreprindă pe viitor, pentru a reface ceea ce nepăsarea și inconștiența au distrus. Ediția din acest an a concursului “Școala Reciclării – prezent și viitor verde” a fost concentrată pe informarea adecvată a elevilor privind colectarea selectivă a deșeurilor având în vedere corelarea aspectelor de mediu cu gestiunea integrată a deșeurilor și a concentrat 20 de unități de învățământ cu peste 11.000 de elevi care au colectat selectiv, în cadrul acestui program mai mult de 20 tone de deșeuri. Mesajul lucrărilor de artă vine în completarea acțiunilor menţionate, încercând să redea în culorile speranței tema zilei prin ochii viitorilor artiști plastici. Evenimentele sunt organizate de Primăria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonomă de Servicii Publice.