Bogdan Chitic

Baschetbaliştii formaţiei „sub 13 ani” de la Proleasing CSU Ploieşti au încheiat sezonul 2016-2017 pe locul 7, în urma turneului final desfăşurat la Oradea. Chiar dacă au ratat prezenţa pe podium, obiectiv la care „universitarii” au aspirat încă de la startul ediţiei, din luna septembrie a anului trecut, băieţii pregătiţi de Elena Stan şi Ivan Gemaljevic se pot lăuda cu unele performanţe în plan individual, consemnate în vestul ţării.

Cei mai mici juniori ploieşteni s-au evidenţiat în cadrul mai multor categorii, unde au intrat în „Top 10”, după cum urmează: 6. Radu Pancu (68 puncte marcate), 1. Cristi Muşuroaia (10 pase decisive), 6. Sabin Luca (5 pase decisive), 3. Radu Pancu (62 recuperări), 10. Lorenzo Diaconescu (41 recuperări), 3. Radu Pancu (60 puncte de eficienţă).

„Am început ezitant, printr-o înfrângere în primul joc, dar, după aceea, am avut alte două partide la dispoziţie pentru a ne califica în semifinale. Din păcate, cu ACS Baller Otopeni am pierdut pe final după ce am controlat meciul mai bine de trei sferturi, iar băieţii, debusolaţi fiind din cauza ratării prezenţei între primele patru echipe din ţară, nu şi-au revenit nici în jocul cu Panathinaikos. Chiar şi în aceste condiţii, am simţit o creştere în evoluţii de la meci la meci, aceasta producându-se, din păcate, un pic cam târziu pentru a mai spera la medalii. Consider că băiieţii nu au avut, în unele momente, maturitatea necesară şi psihicul puternic pentru a se bate cu şanse reale la podium. Nu s-au regăsit din punct de vedere mental decât în a doua jumătate a turneului, iar acest lucru s-a văzut la final”, ne-a declarat antrenoarea Elena Stan.

Pentru formaţia ploieşteană va urma, din toamnă, o nouă provocare, de această dată pe tabloul Campionatului Naţional „sub 14 ani”, acolo unde „alb-albaştrii” vor avea posibilitatea de a-şi măsura forţele cu aceiaşi adversari din sezonul recent încheiat şi de a încerca să-şi îmbunătăţească performanţa realizată la Oradea.

Lotul echipei masculine de baschet Proleasing CSU Ploieşti „U13”: Daniel Radu, Iustin Puiuleţ, David Drăghici, Vlad Baştină, Lorenzo Diaconescu, Sabin Alexandru, Codrut Dinu, Cristian Muşuroia, Radu Pâncu, Theodor Sanda, Tudor Dan, Tiberiu Petre, George Aldea, Sabin Luca, David Rașoga. Antrenori: Elena Stan şi Ivan Gemaljevic.