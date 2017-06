Dacă nu sunt interese politice, dacă nu sunt interese financiare, legate de implicarea Veoliei, dacă nu se bate pasul pe loc pentru că „nu iese nimic”, dacă politicul nu vrea să conducă fotbalul, dacă politicienii nu vor funcţii în cadrul unui club de care-şi bat joc, atunci, clar, este vorba despre INCOMPETENŢĂ!

De 10 luni, „aleşii” se chinuiesc să găsească o soluţie pentru a atribui / licita / vinde / împrumuta , „legal şi numai legal”, o marcă „Petrolul” pe care Primăria Ploieşti s-a trezit că o are în „dotare”… Şi de aici încep filozofiile „Gică Contra”, filozoafele, directoarele, consilierii, edilul, specialiştii etc. Unul nu reuşeşte să găsească o soluţie! Unul nu ştie cum să facă! Unul nu are un răspuns! Toţi promit şi atât… Fără ruşine, fără jenă pentru oamenii care au scris istorie pentru acest oraş şi care nu vor nimic altceva decât ce este (şi) al lor!

Sincer, cum vă suportaţi?