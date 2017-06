Ana Maxim,

Florin Tănăsescu

Scandalul de la nivel național privind indemnizațiile de creștere a copilului ia amploare și capătă, în Prahova, o dimensiune penală. Două persoane sunt cercetate pentru că ar fi racolat femei însărcinate cărora le-ar fi întocmit acte false privind veniturile, astfel încât să primească indemnizații consistente de creștere a copilului. În România a fost eliminat plafonul maxim al indemnizațiilor, așa că unii beneficiari au ajuns să încaseze de la stat sume fabuloase pentru un om de rând – de până la 35.000 de euro pe lună, deoarece au primit, în ultimii ani, salarii foarte mari. Această situație a dat idei și infractorilor care au căutat soluții rapide de îmbogățire. În ultimele săptămâni, la nivelul conducerii Ministerului Muncii s-a discutat intens despre modificarea legii și reintroducerea unui plafon pentru aceste indemnizații, pentru că statul plătește sume tot mai mari și au fost cazuri în care s-a constatat că unele sume au fost necuvenite. În Prahova, cea mai mare indemnizație lunară pentru creșterea copilului depășește 22.000 de lei.

A fost evitat un prejudiciu de 600.000 de lei

În luna aprilie, aproape 100 de polițiști prahoveni au efectuat 22 de percheziții în Prahova și în București, la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de tentativă de înșelăciune, falsuri în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada 2016 – 2017, persoanele bănuite ar fi falsificat contracte privind drepturi de autor în scopul obținerii în mod nelegal de indemnizații de creștere a copilului. 19 mandate de aducere au fost puse în aplicare. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova efectuează, în prezent, cercetări în același dosar ce are ca obiect comiterea mai multor infracțiuni, printre care tentativă de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals etc, fiind vizați nouă prahoveni. Cauza a fost înaintată anchetatorilor de către polițiștii de la Serviciul de Investigații a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, oamenii legii împiedicând, potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, “cauzarea unui prejudiciu de 600.000 de lei”.

Practic, din cercetările ofițerilor de la Serviciul de Investigații a Criminalității Economice a reieșit că “în perioada septembrie 2016-aprilie 2017, trei dintre bănuiți (doi din Ploieşti, cu vârste între 30 şi 33 de ani, şi unul din Râfov, în vârstă de 30 de ani) i-ar fi racolat pe ceilalți șapte (femei însărcinate), cărora le-ar fi întocmit documente false care să ateste obținerea unor venituri fictive, iar în baza acestora ar fi solicitat Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova acordarea indemnizației de creștere a copilului. În urma acestor cercetări, s-a reușit împiedicarea bănuiților de a produce un prejudiciu de 600.000 lei la bugetul statului”. Cauza înaintată de către polițiști la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova este însoțită și de propunerea pentru emiterea rechizitoriului și sesizare a instanței de judecată pentru a-i trage la răspundere pe cei care au încercat acest fals.

O femeie care lucrează în industria de prelucrare a cărnii primeşte cea mai mare indemnizaţie din judeţ

Potrivit unor informații transmise de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, în luna aprilie a acestui an, în județul nostru au beneficiat de indemnizații pentru creșterea copilului 5.582 de persoane, iar valoarea medie a acestui ajutor de la stat a fost de 1.676 de lei. În Prahova, cea mai mare indemnizație pentru creșterea copilului are o valoare de 22.060 lei și este acordată unei mame care lucrează în industria de prelucrare a cărnii, potrivit reprezentanților AJPIS. Tot în luna aprilie, în Prahova se înregistraseră 762 de beneficiari cu indemnizații mai mari de 2000 de lei și 242 de beneficiari cu indemnizații mai mari de 3.400 de lei. Cea mai mică indemnizație pentru creșterea copilului acordată în Prahova este în valoare de 1.233 de lei. Potrivit legii, indemnizația lunară pentru creșterea copiilor „se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului și nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată”.