Textul moţiunii de cenzură a fost publicat, miercuri după-amiază, în Monitorul Oficial, moment din care Cabinetul condus de Sorin Grindeanu are atribuţii limitate până la învestirea unui nou guvern. Textul moţiunii de cenzură „România nu poate fi confiscată! Apărăm democraţia şi votul românilor”, adoptată miercuri de către Parlament, a fost trimis la Monitorul Oficial, sub semnătura preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului, care a publicat-o. Situaţia actuală a guvernului Grindeanu este descrisă în articolul 110 din Constituţie care prevede că „Guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate. Guvernul al cărui mandat a încetat îndeplineşte numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern.” Moţiunea de cenzură a fost adoptată, miercuri, de Parlament cu 241 voturi „pentru” şi 10 voturi „împotrivă”, astfel că Guvernul Grindeanu a fost demis.

Miniştrii îşi retrag demisiile

La o zi după ce Cabinetul Grindeanu a fost demis, unii dintre miniştri au solicitat anularea demisiilor depuse săptămâna trecută. Cererile de retragere a demisiei au fost depuse la cabinetul prim-ministrului, însă „instituţia” retragerii demisiei nu există în legislaţia în vigoare, au spus pentru Mediafax surse oficiale. Primii cinci miniştri care şi-au cerut anularea sunt: Mihai Tudose (Economie), Toma Petcu (Energie), Sevil Shhaideh (Dezvoltare), Ana Birchall (Afaceri Europene), Andreea Păstârnac (Românii de Pretutindeni). Şi alţi miniştri şi-au înregistrat cererile de revocare a demisiilor, respectiv cei ai Apelor şi Pădurilor, Adriana Petcu, Turismului, Mircea-Titus Dobre, Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu. Totodată, alţi miniştri au anunţat că au trimis spre Guvern cererile de revocare. Este vorba despre vicepremierul Graţiela Gavrilescu, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, ministrul Educaţiei Naţionale, Pavel Năstase, cel pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Alexandru Petrescu, ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie, dar şi despre ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca. Semnalul a fost dat de Olguţa Vasilescu miercuri seara. Aceasta a declarat că foştii miniştri din Guvernul Grindeanu şi-ar putea retrage demisiile şi ar putea asigura interimatul până la numirea noului cabinet. Şi Tudorel Toader a anunțat ieri că a trimis, la Guvern, cererea sa de retragere a demisiei din funcția de ministru al Justiției.

Preşedintele PMP, Traian Băsescu, a declarat, ieri, că „este culmea penibilului ca miniştii demisionari ai PSD care au votat căderea Guvernului din care făceau parte, acuzându-l de incompetenţă în îndeplinirea programului de guvernare, să îşi retragă demisiile“.

„Culmea penibilului! La moţiune, toţi miniştrii PSD au votat pentru căderea guvernului din care făceau parte, urmare a incompetenţei în îndeplinirea programului de guvernare. La scurt timp după căderea guvernului, Olguţa Vasilescu a anunţat că miniştrii demisionari, dar şi incompetenţi, îşi retrag demisiile. Oare cum poţi vota că ai fost un ministru incompetent, care nu şi-a îndeplinit programul, după care să anunţi că vrei să fii din nou ministru?”, a declarat preşedintele PMP, Traian Băsescu, pe Facebook. De asemenea, şi secretarul general al Guvernului, Victor Ponta, consideră că o eventuală intenție a miniștrilor Guvernului Grindeanu de a-și retrage demisiile ar dovedi „neseriozitate și incompetență”. Acesta a subliniat că, potrivit legii, demisiile sunt irevocabile.

USR pune condiţii pentru susţinerea noului Executiv

Uniunea Salvaţi România (USR) a decis miercuri, în şedinţa Biroului Naţional, să meargă la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis cu mai multe condiţii pentru susţinerea unui viitor Guvern: Ministerul Justiţiei să fie oferit USR, premierul să fie o persoană credibilă şi integră şi să primească garanţii pentru schimbarea Legii alegerilor locale, astfel încât să se revină la alegerea primarilor în două tururi, informează News.ro.

„Nu vom face o propunere de premier, este un atribut al preşedintelui în care avem încredere. Putem susţine însă un premier care va îndeplini criteriile noastre legate de integritate, notorietate, credibilitate. Pentru noi însă este importantă garantarea menţinerii unei justiţii independente şi nepartizane. Solicitarea pe care noi am avea-o în cadrul unei astfel de dezbateri ar fi aceea de a propune ministrul Justiţiei tocmai pentru a putea să asigurăm faţă de electoratul nostru garanţiile pe justiţie, care sunt una dintre priorităţile noastre ca partid în Parlament”, a declarat purtătorul de cuvânt al USR, Dan Barna, la finalul şedinţei Biroului Naţional. Barna a mai spus că alte două condiţii pentru intrarea USR la guvernare ar fi absenţa PSD din formula guvernamentală şi garanţii pentru schimbarea Legii alegerilor locale, astfel încât să se revină la alegerea primarilor în două tururi. „Am decis că USR nu va susţine niciun fel de structură care presupune asocierea sau susţinerea PSD”, a anunţat Barna. El a motivat atitudinea USR prin faptul că PSD şi-ar fi pierdut legitimitatea morală în urma crizei guvernamentale declanşate. „Putem lua în calcul, dacă în urma discuţiilor de la Cotroceni se va ajunge acolo, varianta susţinerii unui premier care să fie credibil şi să provină din afara PSD, să fie o persoană integră şi credibilă pentru societate. Noi considerăm că PSD şi actuala majoritate şi-au pierdut legitimitatea morală în urma spectacolului pe care l-au furnizat în aceste două săptămâni. Şi-au pierdut legitimitatea morală de a mai guverna România. Considerăm că este nevoie de un premier credibil, de o persoană integră care să asigure o echipă de guvernare de acelaşi calibru de profesionalism şi seriozitate”, a spus Dan Barna. Deputatul a mai spus că delegaţia USR la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis va fi condusă de preşedintele interimar al fomaţiunii, Elek Levente, şi va avea în componenţă vicepreşedinţii cu cele mai multe voturi obţinute la congresul din luna mai.

Ludovic Orban: Nu refuzăm intrarea la guvernare

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că rezultatul votului la moţiunea de cenzură arată că PSD-ALDE nu mai au majoritate absolută în Parlament, afirmând că în acest context preşedintele Klaus Iohannis ar putea să desemneze un alt candidat pentru funcţia de premier. „241 (de voturi-n.r) înseamnă că PSD-ALDE nu mai au majoritate absolută în Parlament. 241 de voturi au fost luate împreună cu 12 voturi de la minorităţi şi două voturi de la alte partide. 241 minus 14 fac 227, faţă de 232 care înseamnă majoritatea absolută în Parlamentul actual. Este importantă această observaţie, pentru că deţinerea unei majorităţi absolute în Parlament de către coaliţie poate, într-un fel, să determine preşedintele să desemneze premierul din coaliţia care deţine majoritatea absolută. Dacă nu există un partid sau o coaliţie care să deţină majoritatea absolută, evident, preşedintele poate să-şi permită să desemneze un alt candidat la funcţia de prim-ministru”, a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban. Acesta a precizat că a convocat Biroul Politic Executiv pentru a face o evaluare a situaţiei actuale şi a desemnat o echipă care să înceapă discuţiile „pentru a vedea în ce măsură se poate degaja o altă majoritate parlamentară”.

Preşedintele PNL a susţinut că liberalii nu refuză să intre la guvernare, însă nu în orice condiţii, afirmând că soluţia cea mai potrivită ar fi convocarea alegerilor anticipate.

Traian Băsescu: Mandatul de premier trebuie dat liberalilor

Liderul PMP, Traian Băsescu, a declarat, miercuri seară, că preşedintele Klaus Iohannis „ştie să facă socotelile” şi că în situaţia de faţă mandatul de prim-ministru trebuie dat liberalilor. „PSD-ALDE merg în faţa preşedintelui infinit mai şubrezi decât au fost la instalarea Guvernului Grindeanu după alegeri. Deci, merg foarte şubrezi şi Iohannis cu certitudine ştie să facă socotelile. A luat notă că moţiunea a trecut la limită prin prezenţa a 15 minoritari şi ştie că nu mai are în faţă acea forţă de vot parlamentar pe care a avut-o la desemnarea lui Grindeanu”, a declarat Traian Băsescu. Liderul PMP a precizat că liberalii sunt cei care trebuie să formeze noul guvern. Întrebat cine ar putea forma majoritatea în Parlament, acesta a răspuns: „Opoziţia. Mandatul trebuie dat partidului următor, ca număr de voturi, liberalilor, şi ei să încerce să adune o majoritate. Deci, după părerea mea, preşedintele Iohannis are obligaţia să facă lucrul acesta, pentru că nu are niciun fel de garanţie că, peste trei luni, pe hachiţele lui Dragnea, nu vom repeta situaţia în care ne-am aflat acum. Oamenii aceştia sunt inapţi pentru guvernare”.

S-a stabilit orarul consultărilor de la Cotroceni

Preşedintele Klaus Iohannis se va consulta luni, la Palatul Cotroceni, cu toate partidele parlamentare, în vederea desemnării unui nou prim-ministru, informează Administraţia Prezidenţială. Preşedintele Klaus Iohannis a trimis ieri o scrisoare preşedinţilor partidelor politice reprezentate în Parlament, prin care îi invită la consultări, la Palatul Cotroceni, în vederea desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Fiecare delegaţie poate fi formată din maximum 5 persoane. PSD şi ALDE merg împreună la discuţiile cu preşedintele. Consultările încep la ora 15, când preşedintele a invitat PSD şi ALDE, iar de la ora 16, PNL. Cu partidele mari, Klaus Iohannis va sta de vorbă câte o oră, în timp ce cu celelalte formaţiuni va discuta câte 30 de minute. Astfel, de la ora 17, la consultări va merge USR, la 17.30 PMP, la 18 UDMR, iar la 18.30 grupul minorităţilor naţionale.