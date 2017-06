Ieri, fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea a transmis o scrisoare Comisiei parlamentare de anchetă cu privire la alegerile prezidențiale din 2009 în care precizează că, pe 6 decembrie 2009, nu a luat cunoștință de niciun fel de date, informații, respectiv fapte sau împrejurări referitoare la posibilitatea afectării rezultatului scrutinului electoral sau cu privire la alte aspecte care fac obiectul activității comisiei, potrivit Agerpres. Scrisoarea este structurată pe două părți: considerații generale și considerații particulare.

La capitolul considerații particulare, Coldea scrie că atât în cursul zilei de 6 decembrie, cât și ulterior, în calitate de prim-adjunct al directorului SRI, a desfășurat cu precădere „activități circumscrise apărării, promovării intereselor de securitate ale statului român și protejării cetățenilor României potrivit competențelor conferite instituției, adecvate funcției și adaptate situațiilor specifice (concret, în perioada la care ne referim, adaptate contextului electoral)”. „De asemenea, în mod firesc, ca orice cetățean, ocazional am avut și activități cu caracter privat – fără nicio legătură cu atribuțiile mele de serviciu sau care să implice calitatea mea profesională. Menționez că aceste activități, deși private, se supun prevederilor din normele și regulamentele militare aplicabile personalului SRI și nu au afectat în niciun fel conduita mea profesională sau îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Precizez că în contextul particular al zilei de 6 decembrie 2009, nu am luat cunoștință de niciun fel de date, informații, respectiv fapte sau împrejurări referitoare la posibilitatea afectării rezultatului scrutinului electoral sau cu privire la alte aspecte care fac obiectul activității comisiei”, a mai scris Coldea. El a adăugat că și în ziua de 6 decembrie 2009, atât în cadrul activităților profesionale, cât și al celor private, la fel ca pe parcursul întregii sale cariere, în situații oficiale și private, a acționat în spiritul legii și al regulamentelor militare. „Rămân un susținător consecvent al eforturilor tuturor instituțiilor pentru protejarea și promovarea intereselor statului român, în orice împrejurare. În acest sens, încurajez orice persoană care consideră că deține date sau indicii privind eventuale abateri de la lege și/sau regulamentele militare în ceea ce privește activitatea mea profesională sau personală să își îndeplinească obligația legală și morală de a se adresa prompt autorităților competente. Voi fi la dispoziția acestor autorități, ca de fiecare dată, pentru clarificarea tuturor aspectelor ce pot arunca vreo umbră asupra carierei mele care, vă asigur, s-a desfășurat sub semnul jurământului militar pe care l-am onorat permanent”, a menționat acesta în scrisoare.

În luna aprilie, Parchetul General a anunțat că a deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări „in rem” sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz și falsificarea documentelor și evidențelor electorale, după dezvăluirile jurnalistului Dan Andronic despre alegerile prezidențiale din decembrie 2009.

Andronic a scris că, în decembrie 2009, în seara zilei în care a avut loc turul al doilea al alegerilor prezidențiale, înalți demnitari ai statului român, printre care George Maior, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi, au mers acasă la Gabriel Oprea.

În replică, fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat că întâlnirea organizată la el acasă a fost o „simplă cină”, unde i-a invitat pe George Maior, Vasile Dîncu, Anghel Iordănescu, Dan Andronic și Neculai Onțanu.