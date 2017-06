Marian Dima, Marcel Marin

Cupa României – faza judeţeană – propune, în ultimul ei act, un duel interesant, Petrolul 52, câştigătoarea campionatului judeţean din acest an întâlnind pe CS Păuleşti, câştigătoarea ultimelor două ediţii ale trofeului, un fel de “specialist” al acestei competiţii.

Ultimul act va fi unul care va aduce pe arena “Ilie Oană” cea mai bună echipă din judeţ la acest moment – Petrolul, cu Claudiu Tudor, Păun sau Prunescu – fotbalişti cu “CV” de Liga I, contra celei mai experimentate – CS Păuleşti – grupare cu mulţi jucători obişnuiţi să încheie fiecare sezon cu unu-două trofee, după caz, gen Laurenţiu Dumitru, Ciobanu, Bărăgan.

Un duel cu favorită certă – Petrolul – având şi avantajul de a juca pe propria arenă, dar cu multe ambiţii în joc, din partea adversarei, astfel că finala nu este “de dinainte jucată”, lucru “confirmat” şi de faptul că, runda trecută – în ultima etapă a primului eşalon judeţean – fiecare dintre cele două finaliste şi-a menajat, în măsura posibilităţilor, titularii.

Şi pentru ca evenimentul sportiv numărul unu pentru fotbalul prahovean să fie “asimilat” cât mai bine de către cei interesaţi, cele două echipe au susţinut şi o conferinţă de presă, la stadionul care va găzdui finala, ieri, ambele “tabere” fiind bine reprezentate la “declaraţii”.

Ce spun „combatanţii”

CS Păuleşti:

Vasile Vasile (preşedinte): “Suntem mândri că jucăm a treia finală consecutivă şi că acest lucru se petrece pe stadionul “Ilie Oană. Şansele noastre sunt de 15-20%. Jucătorii vor avea o primă de 200 de ron pentru victorie.”

Bogdan Rădulescu (portarul echipei): “Eu nu mi-aş fi dorit să jucăm pe stadionul Petrolului ci pe un teren neutru. Am încredere în echipa mea, cred că avem şanse mai mari, poate 40%. Mi-aş dori să ajungem la penaltiuri, unde cred că noi suntem cei care am avea un plus”.

Iulius Mărgărit (antrenor): “Sper ca arbitrajul să fie fără probleme şi, la rândul meu, spun că nu îmi doream să jucăm pe terenul Petrolului. Anul trecut, când am dorit noi să jucăm pe acest stadion, nu s-a putut. Avem o mică problemă cu golgheterul echipei – Andrei Ciobanu – dar sper să fie refăcut”.

Petrolul 52:

Octavian Grigore: “Tratăm cu maximă seriozitate această finală. Întâlnim o echipă care a arătat că ştie să gestioneze aceste finale, dovadă ultimele două ediţii câştigate. În afară de Chiriţă, avem doi jucători – Chişi şi Ilie Dumitrescu – care nu s-au prezentat la antrenamente în ultimele două zile.”

Claudiu Tudor: “Sunt la prima finală de acest fel, chiar dacă este vorba despre nivelul judeţean, este un trofeu şi, normal, îmi doresc să-l câştig. Avem trei finale, aceasta, plus meciurile de baraj, şi îmi doresc să le câştigăm pe toate trei”

Silviu Crângaşu (preşedinte Asociaţia Judeţeană de Fotbal Prahova): “Este un eveniment de gală pot spune şi sunt sigur că va fi şi un spectacol sportiv de calitate”.