Cel mai recent episod al filmului documentar „Wild Carpathia”, intitulat „Seasons of Change” (Anotimpurile schimbării), a fost prezentat în cadrul unei proiecții organizate marți la sediul ONU de către Misiunea Permanentă a României la ONU, cu sprijinul Institutului Cultural Român de la New York, conform unui comunicat remis AGERPRES de către Misiunea Permanentă a României la ONU. În deschiderea evenimentului au susținut alocuțiuni reprezentantul permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, președintele Adunării Generale a ONU, Peter Thomson, precum și scriitorul și producătorul documentarului „Wild Carpathia”, Charlie Ottley. Proiecția filmului a fost precedată de un mesaj video al Alteței Sale Regale Prințul de Wales, moștenitorul coroanei britanice și promotor activ al patrimoniului și valorilor tradiționale românești. Cu această ocazie, ambasadorul Ion Jinga a subliniat legătura simbiotică dintre evoluția poporului român de-a lungul veacurilor și mediul natural în care a avut loc această evoluție: „Ca și oceanele, pădurile și munții sunt o parte esențială a moștenirii spirituale și identității culturale a umanității. În copilărie, am auzit de la bunicii mei, într-un sat de la poalele Carpaților, metafora «codrul este frate cu românul», care vine din îndepărtatul Ev Mediu și încapsulează în ea o parte din esența istoriei poporului român. Ca locuitori ai unei țări a cărei structură socială, culturală și economică s-a constituit în jurul munților și al pădurilor, și a căror strategie de apărare în fața năvălitorilor străini consta adesea în retrageri în pădurile sălbatice ale Carpaților, de unde declanșau apoi contra-atacuri devastatoare, ceea ce le-a permis să își păstreze întotdeauna libertatea, românii sunt legați genetic de munți și de păduri. Wild Carpathia este o poartă către paradis. De la sate și comunități ce prosperă grație conservării și ecoturismului, la locuințe neolitice în peșteri, de la piscuri îmbrăcate în zăpadă, la biserici de gheață, filmul prezintă o față nemaivăzută a României, România profundă care transcende peste timp. Acest film surprinde, deopotrivă, caracterul unic al unui ecosistem excepțional care merită și trebuie păstrat în toată splendoarea sa, în beneficiul generațiilor viitoare”. La rândul său, președintele Adunării Generale a ONU a afirmat: „Două evenimente majore au marcat schimbarea de abordare la nivel global în ceea ce privește paradigma dezvoltării – Acordul de la Paris privind combaterea schimbărilor climatice și Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, ambele adoptate de către liderii politici ai planetei în anul 2015. În țara mea, Fiji, reciful de corali și oceanul sunt elemente definitorii ale existenței comunităților locale. În România, aceste elemente identitare sunt reprezentate de Munții Carpați și de păduri. Împreună, ele reprezintă garanția continuității vieții pe planetă și este vital să le protejăm. Îmi doresc ca într-o zi să vizitez România și să cunosc în mod direct locurile și oamenii prezentați în acest film și despre care ambasadorul român la ONU mi-a vorbit cu multă pasiune”. Nu în ultimul rând, mesajul video transmis de Alteța Sa Regală Prințul Charles s-a constituit într-o pledoarie fermă în favoarea conservării patrimoniului natural românesc. Ultimul episod al seriei „Wild Carpathia – Anotimpurile schimbării” urmărește transformările peisajului din Carpați – de la ruginiul toamnei, trecând prin zăpezile iernii, până la sosirea primăverii – și elogiază frumusețea fără egal a naturii, într-o lume a culorilor vii și a tradiției păstrate nealterată peste veacuri. „Wild Carpathia – Seasons of Change” explică, totodată, importanța conservării ultimelor zone sălbatice din Europa, a neprețuitelor comori pe care aceasta le ascunde și surprinde fragilitatea unor ecosisteme unice, habitatul lupilor, râșilor și al celei mai numeroase populații de urși din Europa, care merită să fie conservate pentru generațiile viitoare. Proiecția filmului a fost urmată de o sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri susținută de scriitorul și producătorul britanic al filmului, Charlie Ottley, realizator al episodului „Anotimpurile schimbării” și Oana Mihai, în calitate de coproducător. Seara s-a încheiat cu o recepție oferită de Misiunea Permanentă a României la ONU, unde invitații au putut degusta vinuri și preparate tradiționale românești.