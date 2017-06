Preşedintele Klaus Iohannis s-a consultat ieri, la Palatul Cotroceni, cu toate partidele parlamentare, în vederea desemnării unui nou prim-ministru. Alături de șeful statului s-au aflat consilierul prezidențial Laurențiu Ștefan și consilierul de stat Daniela Bârsan.

Mihai Tudose, candidatul PSD-ALDE pentru funcţia de premier

Propunerea PSD şi ALDE pentru funcţia de premier a fost Mihai Tudose, întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis încheindu-se după un sfert de oră. iar liderii celor două partide, Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu, nefăcând declaraţii la ieşire. Nominalizarea acestuia a fost votată, ieri, de majoritatea membrilor Comitetului Executiv Naţional al PSD. Propus de Liviu Dragnea pentru funcţia de premier, Mihai Tudose a fost ministru al Economiei în guvernul Grindeanu şi Ponta. Potrivit CV-ului, Mihai Tudose a absolvit în 1995 Facultatea de ştiinţe juridice şi administrative din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”. Este preşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor. În perioada 2014-noiembrie 2015, a fost ministru al Economiei, Comerţului şi Turismului, în guvernul Ponta. A fost ales deputat PSD de Brăila la alegerile parlamentare din 2016. Anul trecut a cerut retragerea titlului de doctor, în urma acuzaţiilor de plagiat.

Cinci social-democraţi au refuzat nominalizarea

Vicepreşedintele PSD, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat că pentru propunerea din partea PSD ca Mihai Tudose să fie premier au fost înregistrate patru abţineri, aceasta menţionând că au existat şase nume care s-au propus dezbaterii CExN-ului, nominalizarea fiind refuzată de cinci dintre cei care au primit propunerea. Liviu Dragnea a mai declarat ieri că Mihai Fifor, Carmen Dan, Lia Olguţa Vasilescu, Adrian Ţuţuianu şi Marcel Ciolacu – „au declinat din diverse motive să fie desemnaţi premier”, iar Mihai Tudose a acceptat.

Liviu Dragnea: Dacă propunerea noastră este acceptată, până joi Guvernul trece

„Dacă preşedintele Klaus Iohannis acceptă propunerea PSD şi îl nominalizează pe Mihai Tudose candidat de premier, până joi seara noul Guvern poate trece de Parlament şi poate depune jurământul”, a anunţat ieri Liviu Dragnea. Înaintea începerii consultărilor acesta a mai afirmat că nu i-a pus nimeni pistolul la tâmplă ca să îl numească pe Mihai Tudose candidat de premier, pentru că despre el se ştie tot şi nu mai are de ce să fie şantajat. “Am primit un mesaj de la cineva din presă care m-a întrebat: ai pistolul pus la tâmplă? De vreo trei ani tot mi se spune că sunt şantajat. Despre mine se ştie tot, ce am făcut şi chiar şi ce nu am făcut. De ce să mai fiu şantajat? Pentru ce?”, a declarat Dragnea, răspunzând astfel acuzaţii ca acesta ar fi fost şantajat să îl numească pe Mihai Tudose candidat de premier. „Convingerea mea e ca Mihai Tudose nu are dublă comandă”, a mai spus Liviu Dragnea. Liderul PSD a mai confirmat că au existat suspiciuni în privinţa lui Tudose şi relaţia acestuia cu serviciile secrete, iar patru lideri s-au abţinut la votarea lui Tudose ca propunere de premier în Comitetul Executiv.

Liberalii, hotărâţi să împiedice învestirea unui Guvern PSD

PNL a decis să meargă la consultările de la Cotroceni fără o propunere de prim-ministru, şi discuţiile cu aceştia fiind rapide.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că nu se poate realiza o majoritate parlamentară care să permită punerea în practică a unui program liberal, afirmând că PNL va vota împotriva oricărui Guvern PSD şi va putea propune un premier, după consultările de la Cotroceni, dacă va fi necesar. Liderul grupului parlamentar liberal din Camera Deputaţilor, Raluca Turcan, a declarat că PNL cere ca în viitorul Guvern să nu se regăsească Sevill Shhaideh. La rândul său, preşedintele partidului, Ludovic Orban, a declarat după consultări că decizia PNL este de a împiedica învestirea unui Guvern PSD.

USR a cerut retragerea propunerii avansate de Coaliţie

Partidul Uniunea Salvaţi România consideră că propunerea lui Mihai Tudose din partea coaliţiei PSD-ALDE pentru funcţia de Prim-ministru al României este inacceptabilă, întrucât „nu respectă criteriile enunţate de preşedintele României, Klaus Iohannis, atât în ceea ce priveşte condiţia de integritate, dar şi în privinţa capacităţii de a conduce Guvernul”.

„Ne-am întors cu 20 de ani în urmă. Un gen de om care pare desprins din cadrele vechi ale Partidului Comunist Român. Un om cu grave probleme de moralitate, integritate şi competenţă. Nu a demonstrat nimic în niciunul dintre guvernele şi funcţiile pe care le-a ocupat. Nu există nicio realizare profesională notabilă în 20 de ani de politică care să-l legitimeze pe domnul Tudose pentru funcţia de premier”, a declarat Dan Bârnă, purtătorul de cuvânt al USR, potrivit unui comunicat de presă al partidului.

PMP merge pe mâna lui Siegfried Mureșan

Traian Băsescu a anunțat, la finalul consultărilor delegației PMP cu șeful statului, că propunerea acestui partid pentru funcția de prim-ministru este europarlamentarul Siegfried Mureșan.

UDMR: Nu excludem susţinerea Executivului

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că partidul său nu are nicio propunere pentru funcția de premier. „Majoritatea are dreptul de a propune un Guvern și de a asigura sprijin parlamentar. Noi nu avem nicio propunere de premier pentru că nu facem parte din majoritate. Este adevarat că avem o înțelegere cu PSD-ALDE de colaborare parlamentară și vom face o primă analiză a colaborării noastre după sfârșitul sesiunii de primăvară. Noi nu excludem să susținem Guvernul la investitură”, a declarat Kelemen Hunor.

Deputatul Varujan Pambuccian, ca reprezentant al minorităţilor naţionale, a declarat că grupul pe care îl reprezintă „probabil că va merge la fel de neunitar ca și la votul cu moțiunea”.

După consultări, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presă, la ora 20,00, la Palatul Cotroceni. Astfel, şeful statului a anunţat că îl desemnează pe social-democratul Mihai Tudose ca prim-ministru.

“PSD și ALDE susțin că au în continuare o majoritate în Parlament. Aceste două formațiuni s-au prezentat împreună la consultări și l-au propus pe Mihai Tudose. Această criză prin care trecem dăunează grav României. Opinia mea este că această criză trebuie terminată repede. Trebuie să avem un Guvern care să rezolve problemele care au rămas nerezolvate. Luând în considerare toate acestea, îl desemnez pe domnul Mihai Tudose ca viitor prim-ministru”, a declarat Klaus Iohannis.