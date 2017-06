Bogdan Chitic

La sfârşitul săptămânii trecute, pe Stadionul „Chimia”, din Brazi, a avut loc tradiţionala competiţie intitulată „Cupa Contractorilor” – ediţia a IX-a, rezervată angajaţilor companiilor contractuale care-şi desfăşoară activitatea pe platforma Petrobrazi.

La startul întrecerii s-au aliniat 10 echipe împărţite în două grupe, iar în fazele eliminatorii s-au calificat ocupantele primelor două locuri, care au evoluat în semifinale, urmate, ulterior, de cele două finale. Toate cele 24 de partide ale competiţiei s-au desfăşurat pe durata a două reprize de câte 10 minute, iar în fazele eliminatorii s-a adoptat sistemul „golului de aur” în cazul egalităţii la finalul timpului regulamentar. Câştigătoare în acest an a devenit echipa Carpaţi Com, în vreme ce campioana ultimelor două ediţii, Rohrer, nu a prins nici măcar faza semifinalelor.

Această întrecere a respectat modelul ultimilor ani şi a avut şi un rol umanitar, fiecare dintre echipele participante donând suma de 1.000 de lei care au fost oferiţi Asociaţiei „Un strop de fericire”, din Ploieşti. De buna organizare a competiţiei s-au ocupat Costel Lungu, director Kraftanlagen şi Ipip, şi Romulus Olteanu, preşedinte SLS Petrobrazi. „Cupa Contractorilor” s-a dovedit un real succes, încheindu-se cu premierea formaţiilor clasate pe podium, care au primit diplome şi cupe.

Arbitrii competiţiei: Valentin Dumitru, Ionuţ Neagu, Marcel Marin.

Grupa A Grupa B

1. Carpaţi Com 12 puncte (+19) 1. Ipip 10 puncte (+14)

2. Petrom 9 puncte (+6) 2. Kraftanlagen 10 puncte (+10)

3. Rohrer 6 puncte (+6) 3. JCR Christof 6 puncte (+9)

4. Falk 3 puncte (-10) 4. Strabag 1 punct (-15)

5. Spoting 0 puncte (-21) 5. Wabag 1 punct (-18)

Semifinale: Carpaţi Com – Kraftanlagen 3-0

Petrom – Ipip 4-1

Finala mică: Ipip – Kraftanlagen 4-3

Finala mare: Carpaţi Com – Petrom 1-0 (gol de aur în prelungiri)