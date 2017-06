AS Măneşti Coada Izvorului – Petrolul Ploieşti 0-3 (0-1)

Bogdan Chitic

Stadion: „Cetate”, Mănești. Spectatori: 700.

Au marcat: N. Popescu (44), I. Dumitrescu (66), Jipa (85).

AS Măneşti: D. Dumitraşcu – Latea (78 I. Ivan), C. Vanghele (28 A. Dumitraşcu), I. Anghel (cpt), Durlea – G. Dumitraşcu, M. Anghel, Ungureanu, Iordache (72 Simion) – M. Ivan, S. Ivan. Antrenor: Marin Nicolae.

Petrolul: Niţache – Olaru, Prunescu (cpt), Frîncu, Velisar – Butufei, R. Alecsandru (61 Al. Radu) – N. Popescu, Vintilă (46 Niţescu), D. Gheorghe (64 I. Dumitrescu) – Stănescu (55 Jipa). Antrenor: Octavian Grigore.

Cartonaşe galbene: C. Vanghele (24), Latea (49)/Velisar (52), Frîncu (89).

Au arbitrat: Mădălin Dicu (Bucov) – Cătălin Popovici (Ploiești) şi Romulus Sprânceană (Bușteni).

Observator: Camil Oprişan (Ploiești).

Jucătorul meciului: Nini Popescu (Petrolul Ploiești).

Campioana Ligii A Prahova, Petrolul Ploiești, și-a luat la revedere de la „peisajul” fotbalistic județean printr-o victorie la scor de neprezentare, obținută pe terenul celor de la AS Mănești Coada Izvorului. Într-o partidă în care antrenorul Tavi Grigore nu a putut conta pe Marinică, Cl. Tudor, Păun, Chiriță și Catană, absenți din diferite motive, ploieștenii au început mai greu, dar au încheiat în forță, printr-un ultimul succes clar, în eșalonul județean de elită, înaintea marilor provocări ale acestei luni: finala Cupei României, cu CS Păulești, miercuri, pe „Ilie Oană”, și barajul de promovare în Liga a III-a, în dublă manșă, pe 17 și 24 iunie.

La ultima reprezentație în campionatul Ligii A Prahova, jucătorii Petrolului au fost primiți precum niște adevărați campioni, la Mănești, acolo unde gazdele i-au invitat pe Butufei și compania să pășească pe teren, prin mijlocul unui tunel, în aplauzele tuturor celor prezenți la teren. Pe gazon, însă, lucrurile nu au curs tocmai „lapte și miere” pentru ploieșteni, care au tremurat la șutul lui S. Ivan (10), la care Nițache a avut, totuși, răspunsul la îndemână. Abia undeva la jumătatea primei reprize au apărut și primele ocazii ale găzarilor, D. Gheorghe (20, 31) și N. Popescu (42) nereușind să-l învingă pe „bravul” Dumitrașcu. În cele din urmă, cu un minut înainte de pauză, amintitul Nini Popescu a executat excelent o lovitură liberă de la 22 de metri, iar balonul a poposit, cuminte, în plasă, după ce a survolat, în aer, vinclul stâng: 0-1!

În partea a doua, lupii au mai punctat de două ori, prin Ilie Dumitrescu (66) și Michel Jipa (85) – acesta din urmă după o centrare a aceluiași Dumitrescu, iar Petrolul s-a impus de-o manieră clară, atingând, astfel, „borna” 25 în dreptul victoriilor obținute în acest sezon.

Liga A Prahova, etapa a XXX-a:

CSO Teleajenul Vălenii de Munte –

AFC Bănești-Urleta 1-2

CSO Plopeni – Tricolorul Breaza 1-1

CS Mănești Coada Izvorului – Petrolul Ploiești 0-3

CS Blejoi – Unirea Urlați 3-0

AFC Brebu – Petrolul Băicoi 3-4

Avântul Măneciu – CS Cornu 2-3

CS Păulești – Unirea Cocorăștii Colț 12-1

AS Tufeni Băicoi – CS Ceptura 4-5