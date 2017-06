Biodivestitatea este, actualmente, cea mai mare bogăție a Transilvaniei și a României, motiv pentru care ea trebuie conservată, consideră renumitul botanist John Akeroyd, un apropiat al Casei Regale Britanice, care a vizitat, vineri și sâmbătă, câteva zone rurale din Sălaj, la invitația managerului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Sălaj Plus, Laura Chirilă, potrivit Agerpres.

„Vin în România de 17 ani deja. Lucrez cu Fundația ADEPT Transilvania în zona satelor săsești, dar colaborez și cu cei de la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj, unde sunt unul dintre editorii revistei «Contribuții britanice». Deși am un interes general pentru flora europeană, ultimii ani i-am dedicat, în principal, florei transilvane. (…) Pe lângă faptul că mici fermieri sunt preocupați să-și producă hrana, noi încercăm să-i încurajăm să-și păstreze metodele de gospodărire a terenurilor prin conservarea biodiversității și să-i ajutăm să-și suplimenteze veniturile astfel încât tot ceea ce fac să nu afecteze deloc aceste peisaje culturale și naturale”, a declarat John Akeroyd, luni, într-o conferință de presă, la Zalău.

Botanistul, care este un apropiat al Prințului Charles, a subliniat importanța păstrării biodiversității ce se găsește încă în România, biodiversitate ce poate ajuta producătorii locali, inclusiv ca un instrument de marketing.

„Biodiversitatea extraordinară este cea mai mare bogăție a Transilvaniei și a României la acest moment și trebuie conservată, nu doar pentru că este frumoasă sau interesantă. Este absolut vitală și dacă pierzi bogăția de plante și animale pământul va deveni sărac. (…) Dacă ai biodiversitate, ai un mediu bogat pentru producția de hrană și, de asemenea, este un instrument foarte bun de marketing, pentru că dacă, de exemplu, vinzi miere, poți arăta fotografii cu aceste frumoase câmpuri cu flori și poți spune că de aici vine mierea, iar consumatorii vor fi încântați de asta. Protejând biodiversitatea, protejăm, de exemplu, păsările și insectele, care omoară dăunătorii, menținem un sol curat, ape curate și reducem emisiile de carbon. Sunt atât de multe motive pentru a păstra un mediu curat, sănătos. În comerț, imaginea este totul și dacă poți spune că hrana provine dintr-un mediu frumos, sigur, curat, cred că asta este foarte important. Florile sălbatice de pe pajiști sunt o manifestare vizibilă a unui mediu curat și sănătos”, a precizat el.

John Akeroyd a explorat, la pas, unele zone rurale din județul Sălaj, împreună cu reprezentanții ADI Sălaj Plus, dar și cu specialiștii de la Centrul de Cercetări Biologice, Grădina Botanică „Vasile Fati” din Jibou, botanistul afirmând că a găsit aici peisaje asemănătoare ca biodiversitate cu cele din sudul Transilvaniei și Maramureș.