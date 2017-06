Mâine seară, pe stadionul din Ploieşti – „Ilie Oană” se va desfăşura prima gală de K1 şi MMA găzduită de o arenă de fotbal, ringul de lupte în mijlocul suprafeţei de joc şi amplasarea de scaune şi mese pe gazon reprezentând un motiv de „emoţie”, pentru că, peste doar o săptămână, Petrolul va disputa meciul retur, de baraj, iar eventualele stricăciuni aduse suprafeţei de joc ar trebui remediate foarte repede.

Apoi, din iulie, începe o perioadă foarte dificilă, pentru că, este clar, după Juventus Bucureşti, care va juca la Ploieşti până în iarnă cel puţin, va veni pe „Ilie Oană” şi FC Voluntari – măcar până la începutul lui octombrie, când se vor finaliza lucrările de modernizare – amenajare la stadionul „Anghel Iordănescu” – al echipei ilfovene.

Apoi, va începe şi Petrolul meciurile oficiale, iar gazonul va fi „solicitata” la maximum, fapt pentru care sunt necesare lucrări specifice de fertilizare, nisipare, etc! Or, nu s-a putut plăti nici ultima factură, deocamdată…

Luni Federaţia Română de Fotbal şi Liga Profesionistă de Fotbal vor veni la Ploieşti pentru omologarea arenei, care, oricât de „OZN” Arena este ea, are destule probleme, legate de turnicheţi, sistemul de supraveghere video, sistemul de încălzire (de care va fi nevoie la iarnă), internet, grupuri sanitare, funcţionalitatea lifturilor etc. Pentru a se încasa constant, este nevoie şi de investiţii constante, dar, deocamdată, stadionul este doar o… „vacă bună de muls”