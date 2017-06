La teatrul de păpuşi, pe scenă, intră păpuşarul cu o păpuşă-răţuşcă pe mână. Răţuşca deschide gura:

– Şi acum am să vă spun un banc cu poliţişti!

Din sală se ridică un poliţist:

– Ajunge! M-am săturat! Mereu se face mişto de noi, poliţiştii!

Păpuşarul, roşind la faţă, îşi cere scuze.

– Eu n-am treabă cu dumneata, pari om serios, eu cu nenorocita aia de răţuşcă vorbesc!

* * *

Un vis frumos sau despre negocierile PSD-UDMR

Undeva prin Covasna…

Se trezeşte Janos şi-i spune nevestei:

– Am visat ceva frumos.

– Ce, mă Janos?

– Că am fost în Bucureşti!

– Şi ce-i frumos în visul ăsta, mă?

– Nu m-au lăsat să intru decât cu paşaport!

* * *

Doi tipi se ciocnesc din greşeală într-un supermarket. Primul tip către celălalt:

– Îmi cer mii de scuze, mă uitam după nevastă-mea !

– Sincer, şi eu mă uit după a mea. Cred că ne-am rătăcit.

– Dar cum arată soţia dvs.? Poate mergem să le căutăm împreună!

– Înaltă, picioare lungi, 90 60 90, dar a dvs.?

– Nu mai contează, hai s-o căutăm pe a ta!

* * *

Un oltean şi un ardelean urmăresc programul TV.

Se transmit ştirile: o femeie vrea să se arunce de la etajul zece al unui bloc.

– Pariez pe 100.000 de lei că nu se aruncă, spune olteanul.

– De acord, spuse ardeleanul.

Femeia se aruncă, totuşi.

Olteanul scoate portofelul pentru a onora pariul pierdut, dar ardeleanul nu vrea să primească banii şi-i spune:

– Ştii, eu am văzut ştirile de la prânz şi ştiam ce se va întâmpla.

– Şi eu, precizează olteanul, dar nu credeam că se aruncă şi a doua oară…

* * *

Aflat la o rudă în Bucureşti, un oltean iese dimineaţă pe balcon să-şi scuture rogojina. Din neatenţie, se apleacă prea mult şi cade. Speriaţi, trecătorii se adună în jurul lui.

– Ce s-a întâmplat? întreabă unul.

– Nu ştiu, neică, abia picai şi eu, răspunse olteanul.

* * *

Un individ este dat în judecată de o tipă pe care a numit-o „gaşcă proastă”. Judecătoarea îi explică faptul că e nepoliticos să-i spui unei doamne aşa ceva şi îl îndeamnă să-şi ceară scuze. Cu o naivitate studiată, tipul o întreabă pe judecătoare:

– Deci n-am voie să-i spun unei doamne „gaşcă proastă”?

– Nu, în niciun caz!

– Dar unei gâşte proaste am voie să-i spun „stimată doamnă”?

– Bineînţeles, nu s-ar supăra nimeni.

– În acest caz, stimată doamnă judecătoare şi stimată doamnă reclamantă, vă rog să mă scuzaţi!

* * *

Maria şi Ion la aniversarea celor 25 de ani de căsătorie…

La un moment dat, în timpul mesei festive, Maria îi adresează lui Ion o mică întrebare, şoptită la ureche:

– Auzi, mă’ Ioane, acuma zi-mi şi mie ce gen de femei îţi plac ţie: cele frumoase sau cele inteligente?

Fără a sta prea mult pe gânduri, Ion îi răspunde, tot şoptit:

– Niciunele dintr-astea două, tu Marie!… Ştii bine că io te iubesc numa’ pe tine!…

* * *

Un orăşean şi-a vizitat vărul, care locuia în deşertul Arizona. La un moment dat, se aude un urlet…

– Ce-i asta?

– Nimic, coioţii.

– Dar ce-s coioţii?

– Nişte câini sălbatici.

– Şi de ce urlă în halul ăsta?

– Păi, pe la noi nu cresc pomi, ci doar cactuşi!

* * *

Un tip îşi savurează berea într-un bar .Din dorinţa de a conversa, se apleacă spre femeia solidă de lângă el şi îi spune:- Vrei să auzi un banc trăznet cu blonde?Cu o voce răguşită, ea îi răspunde:- Până să te apuci să spui bancul, cred că ar fi bine să clarific câteva detalii: sunt blondă, am 1,80 m, 88 kg şi sunt campioană balcanică la judo. Blonda de lângă mine are tot 1,80 m, 78 kg şi este ofiţer de aviaţie. Cea care stă lângă ea are 1,85 m, 85 kg, este halterofilă şi, ai ghicit deja, este tot blondă. Ei bine, acum mai vrei să ne spui bancul acela cu blonde?Omul stă ceva timp şi se gândeşte.- Nu prea, spune el. N-am chef să explic poanta de trei ori!

* * *

O femeie cu un copil în braţe se urcă în autobuz. Şoferul zice:

– Aoleu, ăsta e cel mai urât copil pe care l-am văzut vreodată. Femeia se duce în spatele autobuzului şi se aşază pe scaun, spumegând de nervi. Se întoarce către pasagerul de alături şi îi zice:

– Şoferul ăsta m-a jignit foarte rău. La care individul spune:

– Mai bine vă duceţi chiar acum să-i spuneţi vreo două şi în timpul ăsta vă ţin eu maimuţa.

* * *

Mai bine mai târziu decât niciodată !

În sfârşit, nevastă-mea şi-a cerut azi scuze pentru prima dată în faţa mea.

A spus că îi pare rău că s-a căsătorit cu mine.

* * *

Cum e posibil? Spuneaţi că sunteţi orb, dar văd că citiţi ziarul.

– Vă înşelaţi, doamnă. Nu citesc. Mă uit numai la poze…

* * *

La şcoală, Ionel are un test grilă şi dă cu banul ca să afle răspunsurile.

După ce termină, dă din nou cu banul. Profesoara îl vede şi îl întreabă ce face. Ionel, calm, îi spune:

– Îmi verific răspunsurile!

* * *

Anunţ important CNADNR: „La următoarea ninsoare în caz că se vor bloca drumurile, vom

acţiona şi vom deszăpezi doar maşinile cu rovinieta valabilă.”

* * *

Declaraţie de dragoste

Conversaţie între doi care s-au cunoscut pe

messenger:

El: Deja te iubesc, aş putea să şi mor pentru tine!

Ea: Toţi spuneţi la fel…

El: Ţi-aş aduce luna de pe cer!

Ea: E veche asta…

El: Îţi dau parola mea de Facebook şi renunţ la contul de mess!

Ea: Dumnezeule, tu chiar mă iubeşti! Şi eu te iubesc…

* * *

Anunț în vitrina unui magazin cu pantofi dă damă:

„50% reducere dacă alegeți în două minute.”

* * *

Doctorul către pacient;

-Fumezi?

-Nu.

-Consumi alcool?

-Nu.

-Si nu trebuie să-mi rânjeşti ca un cretin. Oricum voi găsi ceva!

* * *

– Nu ştiu ce se întâmplă, dar cu fiecare lună ce trece, e din ce în ce mai umflată… îi zic soţiei mele, în timp ce stăteam în fotoliu şi citeam factura la electricitate.

– Credeam că n-ai observat, îmi răspunse ea din bucătărie. Oricum, odată şi-odată tot trebuia să afli…

Aşa că mai bine îţi spun acum, înainte să ajungă fiică-ta de la şcoală: O s-avem un nepoţel!

* * *

Un posibil candidat la Premiul Nobel:

– De 7 ani cercetez ce influenţă au razele solare asupra substanţei cerebrale şi abia acum am ajuns la o concluzie.

– Şi ce aţi descoperit?

– Că n-au nicio influenţă.

* * *

– Fetelor, mi-am înşelat soţul. Am să-i mărturisesc totul.

– Ce idioată!

– Ce curajoasă!

– Ce memorie!

* * *

Decalogul muncitorului în construcţii:

1. Te naşti obosit şi trăieşti pentru a te odihni.

2. Iubeşte-ţi patul ca pe tine însuţi!

3. Odihneşte-te ziua ca să poţi dormi noaptea!

4. Dacă vezi pe cineva că se odihneşte, dă-i o mână de ajutor!

5. Nu face astăzi ce poţi lăsa pe mâine!

6. Prea multă odihnă nu a obosit pe nimeni.

7. Când îţi vine să munceşti,

aşază-te şi aşteaptă să-ţi treacă!

8. Dacă munca înseamnă sănătate, atunci trăiască boala!

9. Serviciul nu este cârciumă să stai toată ziua în ea!

10. La muncă trebuie să te aşezi în aşa fel încât să mai încapă şi alţii.