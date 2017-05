Reprezentanţii Secţiei de Drumuri Naţionale Târgu-Jiu au anunţat, miercuri, că drumarii din Gorj şi Vâlcea acţionează pe Transalpina – Drumul Regelui, cu zece utilaje pentru deszăpezirea şoselei, circulaţia rutieră pe Drumul Naţional 67C putând fi reluată pe 1 Iunie, doar în timpul zilei. Circulaţia rutieră pe DN 67C, care leagă judeţele Alba, Vâlcea, Hunedoara şi Gorj pe traseul montan, este închisă până pe 31 mai, din cauza condiţiilor de iarnă, dar reprezentanţii SDN Târgu-Jiu susţin că măsura nu va fi prelungită. Drumarii din Gorj şi Vâlcea au intervenit, miercuri, pentru deszăpezirea şoselei. „În fiecare dimineaţă, la ora 8.00, are loc o analiză a activităţii pe DN 67 C, împreună cu directorul regionalei, Bogdan Bratu, care a solicitat să luăm măsuri urgent, să accelerăm ritmul activităţii pe DN 67 C, pe Drumul Regelui. S-a dispus să fie dislocaţi muncitorii de la districtele din Secţia Gorj, din Secţia Târgu-Jiu şi de la Vâlcea. Sunt muncitori şi dinspre Gorj, dinspre Novaci şi dinspre Obârşia Lotrului. Din două în două zile ministrul Transporturilor a solicitat prezentarea situaţiei activităţilor de pe DN 67 C Transalpina”, a declarat corespondentului MEDIAFAX, Ion Tudor, directorul SDN Târgu-Jiu. Pe lângă efectuarea lucrărilor de deszpăzire, drumarii se vor ocupa şi de montarea semnelor de circulaţie pe Transalpina. „Se ocupă de fixarea semnelor, montarea celor care au fost rupte, consolidarea parapetelui, dacă au fost probleme, utilajele curăţă în continuare drumul. Sunt zece utilaje, lame, freze, buldoexcavatoare şi autospeciale cu muncitori, autobasculante care cară piatra din zonă. Credem că la începutul lunii iunie Drumul Regelui va fi deschis circulaţiei publice. Se va circula numai ziua, dimineaţa de la 7.00, până seara la 20.00, cu vehicule de 3,5 tone şi viteza 30 de kilometri pe oră”, a mai precizat Ion Tudor, directorul SDN Târgu-Jiu. Potrivit acestuia, decizia finală va fi luată de comisia formată din inspectori de siguranţă rutieră, ofiţeri de la Poliţie din cele două judeţe, după finalizarea lucrărilor la şanţuri şi după consolidarea marginii drumului, mai ales pe coborâre. În 2016, şoseaua Transalpina a fost deschisă pe 15 iunie.