Petre Apostol

La opt ani de când ocupa locul al doilea în clasamentul mondial la nivelul junioarelor, jucătoarea prahoveană de tenis Ana Bogdan se apropie de pătrunderea în Top 100 în circuitul profesionist. În vârstă de 24 de ani, sportiva din Sinaia a reușit calificarea pe tabloul principal la al treilea turneu de Mare Șlem consecutiv, după prezențele de la US Open (s-a oprit în turul secund) și de la Australian Open (a pierdut în primul tur).

Cap de serie numărul 5 în calificările celui de-al doilea turneu de Mare Șlem al anului, Roland Garros, Ana Bogdan a trecut de cele trei tururi preliminare, învingându-le pe Alexandra Dulgheru (România), scor 2-6, 6-3, 7-6(5), Basak Eraydin (Turcia), scor 6-4, 6-3, Virginie Razzano (Franța), scor 6-4, 6-0.

Iar jucătoarea prahoveană a avut parte de o tragere la sorți aparent ușoară, având în vedere faptul că urmează să se confrunte, în primul tur, cu o sportivă calificată pe tabloul principal din postura de lucky-loser din faza preliminară. Astfel, prima adversară de la Roland Garros pentru Ana Bogdan va fi Ons Jabeur, din Tunisia, în vârstă de 22 de ani, aflată pe locul 114 în clasamentul mondial înainte de startul turneului.

În drumul spre tabloul principal de la Roland Garros, sportiva din Tunisia, cap de serie numărul 10 în calificări, a trecut de Misa Eguchi (Japonia), scor 6-1, 6-2, Victoria Kamenskaya (Rusia), scor 7-6(2), 6-1, dar a pierdut în ultimul tur, cu Miyu Kato (Japonia), scor 3-6, 6-3, 4-6.

Partida dintre Bogdan și Jabeur este programată astăzi și va reprezenta prima confruntare directă din circuitul mondial dintre cele două jucătoare. De menționat că, deși se afla cu opt poziții mai jos în clasamentul WTA decât Ana Bogdan și s-a calificat ca lucky-loser, Ons Jabeur are un bilanț mai bun la capitolul victorii-înfrângeri în acest an, câștigând 24 dintre cele 37 de meciuri disputate, față de sportiva prahoveană, care a obținut 11 succese în 25 de partide.

În plus, sportiva tunisiană a câștigat la Roland Garros turneul de junioare în 2011, într-o finală cu medaliata cu aur de la Rio, Monica Puig, din Puerto Rico, devenind, atunci, prima jucătoare de origine arabă și din Africa de Nord care și-a adjudecat un trofeu pe zgura pariziană.

Câștigătoarea dintre Ana Bogdan și Ons Jabeur va întâlni în turul al doilea pe cea care s-a impus în meciul dintre a șasea favorită a turneului, slovaca Dominika Cibulkova, și iberica Lara Arruabarrena, dispută care era programată ieri seară, în ultima confruntare a zilei de pe terenul numărul 1.