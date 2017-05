Conform „împerecherii” dintre judeţene, efectuată de Federaţia Română de Fotbal pentru a stabili meciurile de baraj aferente promovării în eşalonul trei naţional – jocuri programate pe 17 iunie, respectiv 24 iunie, tur/retur, câştigătoarea primului eşalon judeţean din judeţul nostru – Petrolul, va întâlni campioana judeţului Dâmboviţa!

Petrolul se pregăteşte, deja, pentru baraj, aşteptând desemnarea adversarei- în Dâmboviţa, la acest moment, primele clasate în ierarhia judeţeană la zi fiind echipele AS Dentas Tărtăşeşti, respectiv AS Recolta Gura Şuţii, una dintre aceste formaţii urmând să fie adversara echipei pregătite de Octavian Grigore la baraj.

Se ştie, deja, că Petrolul va juca primul meci în deplasare, indiferent care va fi adversara, ploieştenii solicitând acest lucru pentru că, pe arena „Ilie Oană”, în 17 iunie, este programată o gală de MMA!

Desigur, indiferent care va fi adversara din Dâmboviţa (judeţ care acuză o criză evidentă la nivel de ligă judeţeană, după ce, în ultimii doi ani a reuşit două promovări, Moreni şi Aninoasa fiind echipele urcate în Liga a III-a), formaţia petrolistă este marea favorită a „dublei”, într-un an în care sunt aşteptate să promoveze în eşalonul trei mai multe nume importante pentru fotbalul românesc, alături de Petrolul, Oţelul Galaţi, Universitatea Cluj sau Farul Constanţa urmând să treacă şi ele prin meciurile care să le permită accederea în eşalonul trei.