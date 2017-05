Ministrul Turismului, Mircea Dobre, declară că nu a cerut înlocuirea frunzei din brandul turistic de ţară cu o oaie, ci a propus doar folosirea unor simboluri naţionale, precum Mioriţa, în materiale de promovare turistică. Ca reacţie la declaraţiile mai multor operatori din turism, citaţi de Profit.ro, ministrul Dobre spune că nu înţelege de ce este luată în derâdere propunerea sa, atâta vreme cât şi alte ţări folosesc astfel de simboluri. „Franţa are cocoşul galic, avem Olanda cu vaca şi Spania care are taurul. Eu nu pot să vorbesc despre un simbol cum este Mioriţa?”, a spus ministrul pentru HotNews.ro. Reamintim că oaia românească a mai fost în centrul atenţiei în urmă cu trei săptămâni, după ce o navă plină cu ovine a lovit o navă rusească de spionaj, scufundând-o. Atunci, s-a produs o revărsare de umor pe Internet, fiind chiar rescrisă balada „Mioriţa” în variantă marinărească.

Discuţia a pornit după ce mai mulţi operatori din turism au declarat pentru Profit.ro că ministrul vrea să schimbe frunza din brandul de ţară cu o oaie. „Hai să ne folosim de istorie! Mie, personal, nu îmi este ruşine de Mioriţa. Noi nu putem să discutăm nimic serios?”, a mai spus ministrul. Ministrul spune că brandul de ţară nu poate fi înlocuit până la sfârşitul lui 2020, în condiţiile în care s-au folosit fonduri externe pentru elaborarea sa, însă acest lucru nu poate opri utilizarea unor simboluri şi legende naţionale, scopul fiind atragerea şi păstrarea turiştilor autohtoni. „Pe mine mă interesează să-i păstrăm pe ai noştri (n.red. – turiştii români) în ţară. Nimeni nu poate spune că îşi cunoaşte în totalitate ţara. De aici, am deschis o discuţie principială cu operatorii din turism (…) Aceştia nu au spus dacă e bine sau rău să folosim simboluri”, a mai spus ministrul Turismului. Acesta susţine că le-a cerut operatorilor din turism să vină cu idei pentru broşuri turistice. „Am zis să vină cu idei, cu legende, absolut toate ţările se folosesc de legende”, a mai afirmat Mircea Dobre, adăugând că le-a dat termen două săptămâni să transmită propuneri de îmbunătăţire a unei strategii elaborate de către direcţia de promovare şi marketing din Ministerul Turismului. Mircea Dobre a mai spus că le-a propus operatorilor din turism ca viitoarele şedinţe consultative să fie înregistrate şi făcute publice. Potrivit Profit.ro, la Consiliul Consultativ de săptămâna trecută, ministrul Turismului, Mircea Dobre, i-a anunţat pe oamenii de afaceri din domeniu că şi-a propus să schimbe brandul turistic al României, urmând să înlocuiască celebra frunză a Elenei Udrea cu o oaie, pentru a construi imaginea turistică a ţării în jurul legendei Mioriţa. Turoperatorii dezaprobă schimbarea brandului, spunând că în turism sunt probleme mult mai importante de rezolvat, şi ironizează ideea de a înlocui frunza cu o oaie. Mioriţa, cred ei, este o legendă tristă, pesimistă, cu trei români care se omoară între ei, iar oaia în sine e percepută ca un animal stupid şi supus. Aceste lucruri îi fac pe turoperatori să considere neinspirată asocierea dintre Mioriţa şi turismul românesc, a mai arătat Profit.ro.