Violeta Stoica

Ministerul Justiției ar trebui să finalizeze, în doar câteva luni, lucrările de reabilitare și de construire a sediilor instanțelor din țară care au fost incluse în proiectul Reforma Sistemului Judiciar, finanțat de Banca Mondială.

Din județul Prahova, două obiective au intrat în acest program național: consolidarea și restaurarea Tribunalului Prahova și preluarea lucrărilor întrerupte ani la rând la noul sediu al Palatului de Justiție, în care ar urma să își desfășoare activitatea Tribunalul Prahova și Curtea de Apel Ploiești, clădiri pentru a căror reabilitare sau construire s-au alocat zeci de milioane de lei de la Banca Mondială și bugetul de stat.

Ambele obiective ar trebui să fie finalizate, potrivit reprezentanților Ministerului Justiției, în luna iulie a acestui an, însă termenele ar putea să fie din nou extinse, având în vedere problemele apărute pe parcursul realizării lucrărilor la cele două imobile. Astfel, vrând-nevrând, magistrații de la Judecătorie și de la Tribunalul Prahova își vor desfășura activitatea în continuare, câteva luni, în imobilul închiriat de la Hale și Piețe (fostul sediu PECO), iar judecătorii de la Curtea de Apel Ploiești – în Palatul Culturii.

La sfârșitul săptămânii trecute, pe șantier se lucra. Se lucra atât în interiorul clădirii monument istoric, dar și în curtea interioară în care reprezentanții firmei de construcții care a câștigat licitația internațională pentru reabilitarea și restaurarea Tribunalului Prahova, Coral SRL din Tulcea, vor fi obligați să instaleze un rezervor cu apă ca sursă de stingere a incendiilor pentru o eventuală intervenție a pompierilor.

Datele oficiale primite de la Ministerul Justiției, la solicitarea ziarului Prahova, dau un stadiu fizic al lucrărilor estimat la aproximativ 73% (la sfârșitul lunii aprilie a acestui an), și ca termen de finalizare a lucrărilor data de 15 iulie 2017, deși termenul inițial stabilit prin contract a fost luna ianuarie a acestui an. Conform aceleiași surse, “modificarea duratei de execuție a lucrărilor la Tribunalul Prahova a fost determinată de necesitatea executării unor lucrări de consolidare suplimentare și, de asemenea, de modificarea soluției de proiectare pentru clădirea tehnică, rezervorul de apă pentru stingere incendii și traseele utilităților din curtea interioară. Schimbarea soluției tehnice a fost necesară deoarece în curtea interioară s-au descoperit două rezervoare de păcură, despre care, inițial, nu se avea cunoștință”. Se pare că rezervoarele respective au fost pline cu păcură care era folosită drept combustibil pentru încălzire, la începuturile dării în folosință a clădirii. Despre aceste două rezervoare nu s-a aflat decât atunci când s-a decopertat zona respectivă, fiind nevoie de scoaterea acestora, pentru a fi înlocuite cu sursa alternativă de apă destinată intervențiilor de stingere a incendiilor.

Sub folia de protecție care acoperă aproape integral clădirea fostului Tribunal din Ploiești, imobilul care găzduia până în 2014 – înainte de începerea lucrărilor de restaurare și consolidare – Tribunalul Prahova și Judecătoria Ploiești este de nerecunoscut, în acest moment. Compartimentarea inițială a fost schimbată într-o oarecare măsură, au apărut cinci lifturi (două dintre acestea urmând să fie destinate publicului, în special persoanelor cu dizabilități locomotorii), iar sălile de judecată vor exista în viitoarea Judecătorie Ploiești (pentru că Tribunalul Prahova va funcționa în viitorul Palat de Justiție de pe strada Gheorghe Doja) doar la parter și la demisol.

Fiind vorba despre o clădire monument istoric, nu a fost schimbată tâmplăria, ci a fost recondiționată cea veche, iar mobilierul din lemn masiv care exista în Tribunalul Prahova a fost, de asemenea, restaurat.

Intrarea în viitorul sediu al Judecătoriei Ploiești ar trebui să fie mult facilitată pentru persoanele cu dizabilități locomotorii pentru că, potrivit declarațiilor șefului de șantier, va fi instalat un mecanism de acces special pentru sprijinirea celor aflați în scaun cu rotile.

Consolidarea clădirii, care fusese încadrată în clasa I de risc seismic, s-a realizat la interiorul zidurilor, printr-o operațiune denumită cămășuire, pentru că la exterior intervențiile nu erau permise. Din această cauză, spațiile interioare inițiale s-au redus.

Deși reprezentanții Ministerului Justiției par optimiști în legătură cu finalizarea lucrărilor la Tribunalul Prahova, dând ca termen mijlocul lunii iulie, în teren, situația pare puțin altfel și este posibil să existe din nou o extindere a termenului. Din acest punct de vedere, structura de informare publică a Ministerului Justiției a transmis că „antreprenorul general al lucrărilor, SC Coral SRL, va fi tratat conform prevederilor contractuale în ceea ce privește posibila depășire a termenului de finalizare a lucrărilor”.

„Palatul” de pe Gheorghe Doja, început în urmă cu două decenii

În anul 1996, la Ploiești demarau lucrările la una dintre cele mai impozante sedii de instanțe din România. Palatul de Justiție urma să fie al doilea imobil din țară de acest gen în care să își desfășoare activitatea magistrații prahoveni. Cu o suprafață de 20.000 de metri pătrați, cinci etaje și proiectat să deservească peste 2.500 de persoane zilnic, Palatul de Justiție din apropierea centrului Ploieștiului ar trebui să fie gata, așa cum ar trebui să fie și în cazul fostului Tribunal, la mijlocul lunii iulie. Ministerul Justiției a precizat, pentru ziarul Prahova, că în privința Palatului de Justiție Prahova, „stadiul fizic estimat la 30.04.2017 este de aproximativ 70%, iar data de finalizare a lucrărilor, conform contractului, este 14 iulie 2017. Cu toate acestea, antreprenorul general a solicitat o prelungire cu 90 de zile a duratei de execuție a lucrărilor, acest aspect fiind analizat, în prezent, de către managerul de proiect al societății care asigură supervizarea/dirigenția lucrărilor de construcții”.

Construcția viitorului Palat de Justiție Prahova a fost reluată în ianuarie 2016, când a fost dat ordinul de (re)începere a lucrărilor, după ani la rând în care bălăriile începuseră să acopere șantierul abandonat. Rotary Construcții SRL, firma care a câștigat licitația internațională competitivă organizată în scopul reluării construcției imensului imobil din Ploiești, a preluat misiunea de a remedia ce era de remediat și de a încheia, după 20 și ceva de ani, lucrările pe ceea ce devenise veșnicul șantier al Palatului de Justiție Prahova. Ca și în cazul fostului Tribunal, se va vedea când se va finaliza și această construcție.

Sedii în stare deplorabilă și la alte instanțe prahovene

Și alte instanțe din județul Prahova își desfășoară activitatea fie în sedii închiriate, fie în spații improprii. Potrivit reprezentanților Ministerului Justiției, Judecătoria Vălenii de Munte își desfășoară activitatea într-o clădire închiriată, dorindu-se edificarea unui nou spaţiu, pe amplasamentul fostului sediu (care va fi demolat). “În anul 2011, Ministerul Justiției a decis începerea etapei de proiectare, dar, din cauza lipsei fondurilor și a prevederilor legale aferente, aceasta nu a mai fost realizată. În anul 2015, ministerul a decis reluarea proiectării și finalizarea acesteia, respectiv achiziționarea unui nou Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic. Din aceste considerente, au fost alocate fonduri în anii 2016 și 2017 Tribunalului Prahova. Clădirea instanței (fostul sediu) se află pe lista sediilor de instanțe aflate într-o stare foarte rea”, precizează reprezentanții Ministerului Justiției.

“Judecătoria Mizil își desfășoară activitatea în imobilul situat în orașul Mizil, Șos. Mihai Bravu nr. 71, jud. Prahova. Instanța se confruntă cu lipsa spațiilor pentru săli de ședință, arhive și birouri. Instanța a beneficiat de reparații curente ample în anul 2008 și 2011. În anul 2011, Ministerul Justiției a decis începerea etapei de proiectare, dar din cauza lipsei fondurilor și a prevederilor legale aferente, aceasta nu a mai fost realizată. Clădirea instanței se află pe lista sediilor de instanțe aflate într-o stare rea.

Celelalte instanțe din județul Prahova se confruntă cu probleme ce rezultă din lipsa spațiilor suficiente pentru birouri, datorită creșterii schemei de personal precum și a volumului de activitate, spațiu insuficient pentru arhive cauzat de creșterea numărului de dosare din ultimii ani, precum și a schimbării de legislație pentru creșterea termenului de păstrare a documentelor. De asemenea, la sediile instanțelor din județul Prahova sunt necesare lucrări din categoria reparațiilor curente, sume care se acordă anual de către Ordonatorul Principal de Credite, dar care, din păcate, pot acoperi numai parțial necesarul real al instanțelor”, subliniază reprezentanții Ministerului Justiției.