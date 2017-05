Petrolul Băicoi – CS Blejoi 1-1 (1-1)

Marcel Marin, Bogdan Chitic

Stadion: „Petrolul”, Băicoi. Spectatori: 250.

Au marcat: Al. Zamfir (45+1) / C. Lambru (38).

Petrolul Băicoi: M. Lixandru – G. Georgescu, Al. Costache, M. Duca, I. Militaru (46 Al. Mocanu) – A. Rusu (cpt), Al. Zamfir – A. Gheorghe (90+4 M. Ion), Fl. Dorişor, Al. Dudulescu – Al. Ştefan. Antrenor: Bobi Codreanu.

CS Blejoi: Ad. Gheorghe – Cl. Stoica, V. Iordache, I. Filip (cpt), Şt. Stanca – Rudaru, Enciu – Fl. Badea (63 I. Dumitru), C. Vasile, M. Anghel (90+2 Şt. Anton) – C. Lambru. Antrenor Răzvan Vlad.

Avertismente: Fl. Dorişor (40), Al. Zamfir (45+1), M. Duca (65), A. Rusu (81) / F. Badea (5), I. Filip (72), Enciu (78), I. Dumitru (83).

Au arbitrat: Mihai Amorăriţei (Câmpina)– Cristi Damian (Slănic) şi Gabriel Enache (Ploieşti). Observator: Ionuţ Borcan (Ploieşti).

Jucătorul meciului: Alexandru Zamfir (Petrolul Băicoi).

Vicecampioana CS Blejoi s-a deplasat, în penultima etapă a sezonului Ligii A Prahova, pe terenul revelaţiei Petrolul Băicoi. Cu multe absenţe în ambele tabere – V. Costache, R. Zăinescu, Ad. Ilie, la gazde, respectiv Ruptureanu, V. Badea, Al. Sterie, în dreptul oaspeţilor, meciul s-a caracterizat printr-o primă repriză ternă, până spre final, cu puţine ocazii de gol – Al. Ştefan (7, 12) sau M. Anghel (25).

În minutul 38 s-a deschis scorul, la cea mai frumoasă fază a jocului, mingea circulând pe traseul Stanca – M. Anghel – Rudaru – Lambru, iar acesta din urmă, scăpat de la 35 de metri în banda stângă, l-a învins pe Lixandru cu un şut la firul ierbii. Vizitatorii puteau majora diferenţa prin Fl. Badea (40), care a şutat puţin alături de stâlpul drept, şi Filip (41) – lovitură de cap alături, dar, în secvenţele de final ale primei reprize, la cornerul de pe dreapta al lui Dorişor, Al. Zamfir, cu o lovitură puternică de cap, l-a învins pe Ad. Gheorghe. În actul secund, gazdele l-au pierdut pe Militaru, accidentat încă din minutul 5, la un atac al lui Fl. Badea, acesta din urmă fiind şi „îngălbenit”, iar oaspeţii au mai irosit două ocazii, prin V. Iordache (52) şi C. Lambru (68) – ratare imensă din 10 metri, după o diagonală a lui C. Vasile. În rest, jocul a fost unul aprig disputat, dovadă şi cele cinci cartonaşe galbene acordate de arbitrul de Liga a II-a, Mihai Amorăriţei, care, în săptămâna jocului, a împlinit 30 de „primăveri”.

Pe final, băicoienii au forţat victoria, dar Al. Gheorghe (82) și mai ales Al. Dudulescu (90) – șut peste transversală, din poziție liberă, la marginea careului mic, nu l-au putut învinge pe Ad. Gheorghe.