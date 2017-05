Șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) Târgu Mureș, profesor doctor Horațiu Suciu, a declarat ieri, într-o conferință de presă, că rata refuzului donării de organe a crescut pe fondul controverselor din spațiul public, iar din acest motiv abia acum a avut loc primul transplant de cord din acest an din România. ”Au fost câțiva potențiali donatori, dar toți de la care speram să fie un acord, fiind eligibili, în acest an au refuzat donarea. S-au făcut în țară 11 – 12 prelevări de organe, dar în niciuna dintre acestea cordul nu era eligibil pentru transplant. Consider că rata refuzului a crescut, deși nu am făcut un studiu, dar impresia mea este că a crescut rata refuzului și este o condiționalitate multiplă vizavi de această situație. Mă pun în situația unui cetățean care se informează din presă și nu pot să văd decât că în jurul transplantului s-a făcut o mare controversă și, evident, până când se lămuresc lucrurile respective există o reticență în a dona. Dar nu s-a schimbat absolut nimic. A dona este un lucru nobil și nu trebuie să uităm că o parte a celor care donează inima sau alte organe continuă să trăiască în trupul altuia. E nobil să salvezi o viață”, a arătat dr. Suciu.

Acesta a spus că medicii în continuare sunt motivați profesional să efectueze această activitate de transplant, însă toate segmentele societății trebuie să contribuie la aceasta, potrivit Agerpres. ”E ușor să blamezi un lucru care e greu de făcut. (…) Există controverse cu privire la cum sunt aleși pacienții pentru transplant. Aceștia sunt aleși în funcție de grupa sangvină. (…) Înaintea pacientului din București, pe lista de așteptare se aflau încă doi tineri – un bărbat de 37 de ani și o tânără de 30 de ani –, care între timp au decedat. Lista este foarte fragilă, pacienții așteaptă cu sufletul la gură un transplant. Presiunea este mare atât pe ei, cât și pe personalul medical”, a explicat dr. Horațiu Suciu.

O echipă din cadrul Institutului de Urgență de Boli Cardiovasculare și Transplant (IUBCvT) din Târgu Mureș, condusă de dr. Horațiu Suciu, a efectuat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, primul transplant de cord din acest an din România, receptor fiind un pacient de 49 de ani din București, aflat într-o stare foarte gravă.

Prima intervenție de transplant cardiac din țară a început sâmbătă noaptea, la ora 1,00, și s-a finalizat la ora 8,00, iar de aceasta a beneficiat un bărbat din București, aflat pe lista de transplant de peste un an, donatorul fiind un tânăr de 19 ani, din județul Harghita, care și-a pierdut viața într-un accident rutier.