Oferta atrage „acasă” pe cei plecaţi în străinătate

Ana Maxim

Inspectoratul Școlar Prahova a anunțat lista posturilor ce vor putea fi ocupate în anul şcolar viitor, în școlile prahovene, după desfășurarea concursului de titularizare, sesiunea 2017.

Ieri, în prima zi de înscriere la concurs au fost prezenți peste 150 de candidați la sediul Inspectoratului Școlar Județean Prahova și este de așteptat ca numărul lor să se mențină crescut și în zilele următoare. La nivelul judeţului, doar 183 de catedre titularizabile sunt disponibile, cu 17 mai multe decât anul trecut, și peste 1.400 de posturi netitularizabile, adică disponibile pe perioadă determinată. Dacă pentru educatori și învățători oferta este generoasă, la anumite discipline este posibil să concureze zeci de dascăli pe câteva posturi titularizabile, iar la discipline precum geografie, educație muzicală, cultură civică sau latină nu există niciun post titularizabil.

La nivelul județului Prahova, sunt scoase la concurs, în instituţiile de învăţământ, 1.595 de posturi complete și incomplete (având mai puțin de 18 ore). Dintre acestea, 183 de posturi pot fi ocupate pe perioadă nedeterminată (posturi titularizabile), de către profesorii care vor obține la proba scrisă a concursului de titularizare și la proba practică/ orală/ inspecţia specială la clasă cel puțin nota 7.00. E vorba despre 125 de astfel de posturi în mediul urban și 58 în mediul rural. De exemplu, cele mai multe posturi titularizabile sunt destinate educatorilor – 39, învățătorilor – 44, în schimb la matematică și la fizică sunt vacante doar câte cinci posturi, pentru profesori cu specializare în fizică și chimie – două posturi, la filosofie – unul, la istorie, la limba engleză și limba germană câte două, la limba franceză -trei, la informatică -unul, la religie și la biologie, câte cinci posturi, după cum ne-a precizat Tudor Iancu, inspector școlar cu responsabilități privind managementul resurselor umane.

Pentru profesorii de limba română, există anul acesta doar două posturi titularizabile, la Colegiul Național “Nicolae Grigorescu” din Câmpina și la Liceul Tehnologic

“Carol I” din Valea Doftanei. În ofertă sunt incluse și două catedre titularizabile pentru ingineri mecanici care vor preda la clase cu acest profil – o premieră în ultimii ani. Este de așteptat să existe concurență mare la discipline precum limba română, matematică și istorie, în schimb, mulți dascăli vor fi nevoiți să se mulțumească, din start, cu posturi netitularizabile, la disciplinele pe care le predau neexistând posturi valabile pe perioadă nedeterminată. În această situație vor fi, de exemplu, profesori care predau geografie, educație muzicală, cultură civică, educație antreprenorială sau latină. Numărul catedrelor cu viabilitate de patru ani a scăzut aproape constant, începând din 2011 fiind scoase la concurs mai puțin de 200 de astfel de posturi, în fiecare an, ne-a mai precizat inspectorul şcolar Tudor Iancu. Pe fondul scăderii natalității, în școli s-au constituit tot mai puține clase, ceea ce a dus și la diminuarea ofertei de locuri de muncă pentru cadrele didactice. La începutul anilor 2000, situația era mult diferită, în județul Prahova existând chiar și 400 sau 600 de posturi pe perioadă nedeterminată într-un singur an !

În privința catedrelor netitularizabile, oferta este destul de generoasă– 1.412 posturi. Cele mai multe dintre acestea vor putea fi ocupate de învățători și educatori – 158, respectiv 106 posturi, la limba franceză sunt vacante 60 de posturi, la biologie- 53, la matematică- 50, la limba română – 38, la informatică – 80 etc. Lista completă a acestora, precum și a celor titularizabile poate fi consultată de către cei interesați la avizierul din curtea interioară a sediului Inspectoratului Școlar Prahova, pe site-ul oficial al instituției http://www.isj.ph.edu.ro și pe site-ul www.titularizare.edu.ro. Ieri, în județ a fost prima zi de înscriere a profesorilor la concursul pentru ocuparea posturilor rezervate/vacante din sistemul de învățământ prahovean. Peste 150 de dascăli au fost prezenți încă de dimineață la sediul ISJ Prahova pentru a depune cereri, acte de studii și alte documente solicitate în acest sens și au primit explicații de la inspectorii școlari de specialitate referitoare la componenţa dosarului, la modul de completare al formularelor, la calendarul concursului şi perioadele de repartizare.

Înscrierile vor continua până pe 22 mai inclusiv, programul de funcționare fiind zilnic între orele 9.30-16.30. Pe 25 mai va avea loc validarea fișelor de înscriere depuse de către candidați, cu excepția absolvenților promoției 2017 pentru care se va realiza validarea în zilele de 10 și 11 iulie. Între 30 mai și 10 iunie vor fi susţinute inspecţiile speciale/ probele practice/ orale, iar pe 12 iulie candidații înscrişi în Prahova vor susţine proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate sesiunii 2017 la Colegiul Naţional „I.L.Caragiale” Ploieşti, Colegiul Naţional „M. Viteazul” Ploieşti şi Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti. În ultimii ani, tot mai mulți dascăli își manifestă interesul pentru acest concurs și este de așteptat ca fenomenul să se mențină, având în vedere anunțatele măriri salariale, inclusiv în sistemul de învățământ. Potrivit inspectorilor școlari, în Prahova a mai scăzut numărul profesorilor care solicită concedii fără plată pe perioadă de un an pentru a studia sau a pleca la muncă în străinătate. Pe de altă parte, în județ au început să vină persoane care au locuit în străinătate și au urmat studii superioare în domeniul educației, pentru a se interesa de oferta locurilor de muncă.