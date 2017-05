Salvador Sobral, reprezentând Portugalia, a câștigat Eurovision 2017 în urma finalei ce a avut loc, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Centrul Internațional de Expoziții din capitala Ucrainei, aducând astfel primul trofeu Eurovision din istoria participării Portugaliei la această competiție, a informat ieri Reuters. În urma acestei reușite, Portugalia va fi țara organizatoare a ediției din 2018 a concursului Eurovision. Melodia câștigătoare a Eurovision 2017, „Amar Pelos Dois”, cântată în portugheză, o baladă cu influențe jazz compusă de sora lui Sobral, a fost aleasă câștigătoare în urma votului juriului și al publicului, care au avut ponderi egale. Portugalia a primit 758 de puncte, fiind urmată de Bulgaria – reprezentată de Kristian Kostov, cu „Beautiful Mess” – 615 puncte, și Republica Moldova, reprezentată de Sunstroke Project, cu „Hey Mamma” – 374 puncte. România – reprezentată de Ilinca și Alex Florea, cu „Yodel It!” – s-a clasat pe locul 7, cu 282 de puncte. Reprezentanții României au vorbit pentru Agerpres despre experiența lor la Kiev și despre votul juriului, respectiv al publicului din finală. „Ni se pare că am luat un loc onorabil, ținând cont că am fost printre favoriții publicului – însemnând locul cinci. Asta ne bucură foarte tare și pentru noi asta contează. Ni se pare că am luat un loc foarte bun”, a declarat Alex Florea. El a remarcat diferența dintre votul juriului și votul publicului, acordate României pentru piesa „Yodel It!”. „Ni se pare un lucru extraordinar din partea publicului. E clar că din partea juriilor am fost trași în jos, iar asta s-a văzut, dar suntem extraordinar de mulțumiți pentru voturile primite din partea publicului, căruia trebuie să îi mulțumim din suflet”, a spus el, remarcând votul din diaspora. În ceea ce privește prestația pe scena de la Kiev, sâmbătă, Alex Florea, a apreciat că „a fost cea mai bună ca energie”. „A fost o experiență foarte frumoasă, dar în același timp foarte grea, foarte dificilă. Cred că în astea două săptămâni m-am maturizat mai mult decât în ultimii doi ani”, a spus Ilinca. De asemenea, și ea a remarcat importanța votului publicului. „Consider că la ce trebuie să ne raportăm este votul publicului, care este majoritar, iar dacă în public am fost Top 5, este incredibil”, a punctat Ilinca.