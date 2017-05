Bogdan Chitic

Sezonul competiţional 2016-2017 în baschetul juvenil din România se va încheia la Mangalia, unde, în perioada 18 iunie – 8 iulie, este programată Liga Naţională de baby şi minibaschet, dar câteva dintre cluburile ploieştene au început să creioneze, deja, programul antrenamentelor pe perioada verii.

Este şi cazul Ploieşti Basketball, care, pentru al doilea an consecutiv, îşi va trimite mai mulţi copii şi juniori în Serbia, la Kragujevac, în cadrul unei tabere de pregătire ce va avea loc între 2 şi 11 august. Campul „Cross Over”, aflat la cea de-a VII-a ediţie, va găzdui sportivi din peste 20 de ţări europene, dar şi de peste Ocean, cu vârste cuprinse între 8 şi 18 ani. „Este pentru al cincilea an în care vom merge într-o tabără de pregătire în afara ţării. Cu primele trei ocazii am ales Bulgaria, anul trecut ne-am mutat cartierul general în Serbia, iar de această dată vom merge tot în ţara vecină, dar vom schimba locaţia, întrucât am hotărât să le oferim sportivilor noştri şansa participării la un camp şi mai puternic, din toate punctele de vedere. După 10 zile petrecute în Serbia, cu siguranţă atât antrenorii, cât şi copiii vor reveni în ţară cu noi cunoştinţe pe care le vor putea pune în practică pe plan local, începând cu jumătatea lunii august, când vom demara, la Ploieşti, pregătirile pentru noul sezon. La Kragujevac, vom întâlni o sumedenie de echipe de pe tot continentul, băieţii îşi vor putea testa, astfel, valoarea individuală şi vor putea lega prietenii durabile. Sperăm ca, la acest camp, să participe cât mai mulţi copii de la Ploieşti Basketball”, ne-a declarat managerul Ionuţ Urzeală.

Antrenamentele, câte două pe zi, se vor desfăşura într-o sală cochetă, aflată în incinta Complexului Şumariţe, din Kragujevac, şi vor fi conduse de instructori profesionişti din cadrul programului „FIBA Europe Coaching”. Costul întregului cantonament, ce implică transport dus-întors cu autocarul, nouă nopţi de cazare şi trei mese pe zi, este de 335 de euro, clubul Ploieşti Basketball având intenţia de a trimite copiii şi juniori de la patru grupe de baby-baschet, alte trei de minibaschet, dar şi de la categoriile „U13” şi „U16”.