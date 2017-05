Bogdan Chitic

Jucătorul ploieştean de baschet Alexandru Gheorghe (14 ani), legitimat în cadrul Clubului Sportiv Universitar Ploieşti, a devenit, la finalul săptămânii trecute, campion naţional la categoria sa de vârstă, în urma turneului final desfăşurat la Oradea. Formaţia sa, ACS Dan Dacian Bucureşti, la care a fost „detaşat” la începutul acestui an, sub formă de împrumut, de la CSU Ploieşti, a câştigat las pas întrecerea „Elite 8” desfăşurată la sala de sport a Colegiului Economic „Partenie Cosma”. În faza grupelor, formaţia din Capitală a câştigat toate cele trei întâlniri, cu CSŞ Tg. Jiu, scor 100-46, concitadina BC Slam Bucureşti, scor 76-54, şi, respectiv, ACS Baller Otopeni, scor 88-52, pentru ca, în semifinale, să treacă de gazdele de la LPS Bihorul Oradea, scor 69-52. În marea finală, ACS Dan Dacian Bucureşti a întrecut-o din nou pe adversara din grupă, ACS Baller Otopeni, cu 74-59, într-o partidă în care Alexandru Gheorghe a contribuit la succesul echipei sale cu 16 puncte, 8 recuperări şi 3 pase decisive.

„Mă bucur enorm pentru el, suntem cu toţii mândri de el, dar şi de faptul că am luat cea mai bună decizie în iarnă în privinţa sa. Am avut trei variante la dispoziţie, de a-l păstra la noi în club şi de a se antrena şi de a juca, până la finalul sezonului, pentru formaţia „U16”, de a-l ceda la o altă echipă din Ploieşti sau de a-l împrumuta la Bucureşti, la ACS Dan Dacian, la categoria sa de vârstă. Alexandru Gheorghe este un băiat de perspectivă, ce s-a dezvoltat în cadrul clubului nostru şi, prin acest titlu câştigat, sperăm ca el să contureze şi mai bine, din sezonul viitor, spiritul de campioni pe care încercăm să-l păstrăm la noi la club. Din păcate, prin cedarea sa sub formă de împrumut la ACS Dan Dacian Bucureşti, în iarnă, am atras şi câteva antipatii pe plan local din cauza diferenţelor de viziune, dar în continuare consider că am luat cea mai bună hotărâre pentru jucător, în condiţiile în care la CSU Ploieşti nu aveam echipă de profil, adecvată categoriei sale de vârstă, iar el trebuia să se antreneze şi să joace cu băieţi mai mari. După cedarea sa în Capitală, Alexandru a continuat să se antreneze cu noi pe parcursul săptămânii, pentru ca în weekenduri să facă naveta la Bucureşti pentru a se pregăti şi a juca meciuri alături de colegii săi de echipă. Iată că, acum, el a devenit campion cu ACS Dan Dacian Bucureşti, o formaţie valoroasă care a reuşit să câştige acest sezon în cadrul Campionatului Naţional „U14”, cu un antrenor valoros care, să nu uităm, a strâns în vitrina clubului pe care îl manageriază nu mai puţin de 14 titluri, la diferite categorii de vâstă, în ultimii 12 ani”, ne-a declarat Ionuţ Urzeală, preşedintele secţiei de baschet din cadrul CSU Ploieşti. La Oradea, Alexandru Gheorghe a avut medii de 13.6 puncte, 8.8 recuperări şi 1.2 pase decisive. Din această vară, jucătorul ploieştean va reveni în garnitura Clubului Sportiv Universitar, pentru care, din luna septembrie, va juca sub comanda antrenorului sârb Ivan Gemaljevic, în Campionatul Naţional „U16”.