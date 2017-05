Petre Apostol

În această seară, în Sala „Olimpia” vor începe meciurile din cadrul turneului „Final 4” din Cupa României la handbal feminin, unde fosta campioană a Europei, CSM Bucureşti, va urmări să-şi apere trofeul cucerit anul trecut.

Echipa bucureşteană – care va încerca să repete eventul din sezonul trecut, câştigând, deja, titlul naţional – va evolua în a doua semifinală a turneului de la Ploieşti, astăzi, de la ora 19:00, urmând să întâlnească ultima clasată din campionat, CSM Unirea Slobozia, formaţie antrenată de Dumitru Muşi, fost tehnician la CSM Ploieşti.

În prima semifinală, programată de la ora 17:00, se vor confrunta echipele SCM U Craiova (locul 4 în Liga Naţională) şi CSM Bistriţa (locul 8 în Liga Naţională). Finalele vor avea loc mâine, de la ora 15:00, respectiv de la ora 17:00.

În afară de trofeul pus în joc, miza turneului o reprezintă şi ultimul loc de cupe europene (în Cupa EHF) rezervat României, dintre semifinaliste doar CSM Bucureşti având, deja, asigurată prezenţa la nivel continental. Ieri, înainte de startul turneului, reprezentanţi ai celor patru echipe calificate au vorbit despre această competiţie, în cadrul unui eveniment organizat la Sala „Olimpia”.

Dumitru Muşi, antrenor CSM Unirea Slobozia: „Cupa este o competiţie în care surprizele apar des, dar în care şi tragerea la sorţi te poate avantaja sau dezavantaja. La Final 4, însă, am avut parte de o tragere la sorţi dură, cu CSM Bucureşti şansele noastre fiind minime, trebuie să recunosc. Asta nu înseamnă, însă, că ne vom da bătuţi dinainte şi nu vom încerca să ne angajăm în joc. Din păcate, nici de această dată nu putem alinia cea mai bună formulă a echipei”.

Bogdan Burcea, antrenor SCM U Craiova: „Ne bucurăm să luăm parte la Final 4. Am avut şi un pic de noroc că am ajuns aici, dar vom încerca să ne calificăm în finală”.

Horaţiu Paşca, antrenor CSM Bistriţa: „Am plecat fără un obiectiv în Cupă. Nu dorim decât să ne bucurăm de handbal. Am realizat surpriza, de a elimina Corona, iar acum întâlnim Craiova, a doua cea mai puternică echipă pe care puteam să o întâlnim. Însă, meciul porneşte de la 0-0, aşa că orice este posibil”.

Andrei Luca, team manager CSM Bucureşti: „Câştigarea Cupei este, de asemenea, în obiectivul clubului şi pentru acest an. Am avut un sezon greu din punctul de vedere al intensităţii jocului şi nu ascund faptul că ne gândim şi la vacanţă. Dar, asta nu înseamnă că nu vom trata cu seriozitate meciurile de la Final 4”.

De menţionat că fostul antrenor secund de la Naţională, Dumitru Muşi, nu a ezitat să critice decizia clubului din Bucureşti de a nu veni cu antrenorul principal la eveniment, spunând: „Şi eu aveam antrenament cu echipa la această oră (n.n. – motivul pentru care antrenorul CSM Bucureşti nu ar fi fost prezent), dar am venit, din respect pentru competiţie şi pentru federaţie”.

Oraşul Ploieşti, care a fost reprezentat la nivel european în acest sezon competiţional, de către echipa Clubului Sportiv Municipal, a rămas, însă, fără formaţie în competiţiile naţionale, după ce aceasta a fost retrasă din campionat, în toamna anului trecut.