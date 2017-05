SERIA VĂLENI

AS Podenii Noi Valea Dulce – Tinereţea Izvoarele 1-7

Tineretul Gura Vitioarei – AS Podenii Vechi 2-0

Oţelul Larissa – Luceafărul Drajna 2-6

AS Podenii Noi – Voinţa Gornet 2-6

Steaua Sângeru – Petrolul Păcureţi 3-1

AS Mehedinţa – Victoria Olteni 2-6

Voinţa Măgurele – Şoimii Apostolache 3-3

Clasament

1. Tinereţea Izvoarele 22 18 1 3 78-35 55

2. Voinţa 2009 Gornet 22 15 2 5 90-47 47

3. Tineretul G. Vitioarei 22 13 6 3 58-43 45

4. AS Podenii Noi V. Dulce 22 13 2 7 58-45 41

5. Luceafărul Drajna 22 12 3 7 65-50 39

6. Voinţa Măgurele 22 11 2 9 56-47 35

7. Şoimii Apostolache 22 9 6 7 58-54 33

8. Victoria Olteni 22 10 1 11 54-51 31

9. AS Podenii Vechi 22 9 4 9 42-44 31

10. Steaua Sângeru 22 9 3 10 64-52 30

11. AS Podenii Noi 22 4 1 17 36-69 13

12. Petrolul Păcureţi 22 2 3 17 27-63 9

13. AS Mehedinţa 22 2 1 19 46-118 7

14. AS FC Oţelul Larissa 9 1 0 8 11-42 3

Etapa viitoare (20-21 mai): AS Podenii Noi Valea Dulce – Tineretul Gura Vitioarei, AS Podenii Vechi – FC Oţelul Larissa, Luceafărul Drajna – AS Podenii Noi, Voinţa Gornet – Steaua Sângeru, Petrolul Păcureţi – AS Mehedinţa, Victoria Olteni – Voinţa Măgurele, Tinereţea Izvoarele – Şoimii Apostolache.

SERIA SLĂNIC

CS Scorţeni Bordeni – Gloria Vâlcăneşti 1-2

Voinţa Vărbilău – Viitorul Ţipăreşti 2-0

Avântul Bertea – Unirea Lipăneşti 5-3

Flacăra Mălăieşti – Muntenia Blejoi 2-2

CSO Slănic – Progresul Aluniş 2-0

Stejarul Goruna – Voinţa Livadea 4-2

AS Găgeni – Tricolor Coţofeneşti 4-2

Clasament

1. CS Scorţeni Bordeni 22 15 3 4 73-26 48

2. Gloria Vâlcăneşti 22 13 5 4 59-35 44

3. Progresul Aluniş 22 13 2 7 52-31 41

4. Voinţa Vărbilău 22 13 2 7 48-36 41

5. CSO Slănic 22 11 7 4 51-19 40

6. Voinţa Livadea 22 12 4 6 73-47 40

7. Flacăra Mălăieşti 22 12 3 7 67-49 39

8. AS Găgeni 22 9 5 8 60-51 32

9. Avântul Bertea 22 8 4 10 50-54 28

10. St. Goruna C. Mislii 22 7 7 8 59-64 28

11. AS Muntenia Blejoi 22 8 3 11 57-65 27

12. U. Tricolor Lipăneşti 22 6 2 14 43-65 20

13. Viitorul Ţipăreşti 22 2 3 17 28-80 9

14. Tricolor Coţofeneşti 22 0 0 22 19-117 0

Etapa viitoare (20-21 mai): CS Scorţeni Bordeni – Voinţa Vărbilău, Viitorul Ţipăreşti – Avântul Bertea, Unirea Tricolor Lipăneşti – Flacăra Mălăieşti, AS Muntenia Blejoi – CSO Slănic, Progresul Aluniş – Stejarul Goruna Cocorăştii Mislii, Voinţa Livadea – AS Găgeni, Gloria Vâlcăneşti – Tricolor Coţofeneşti.

SERIA CÂMPINA

Muntenii Câmpina – Avântul Măgureni 4-1

AS Strejnic – Juventus Călineşti (echipa oaspete nu s-a prezentat la joc)

CS Valea Doftanei – Flacăra F. de Târg (nedisputat)

Sportul Câmpina – ACS Ariceşti 5-1

Steaua Mărgineni – CS Măneşti 3-5

Viitorul Proviţa de Sus – Unirea Călineşti 1-1

NG Brătăşanca a stat.

Clasament

1. AS Strejnic 19 13 3 3 63-20 42

2. CS Valea Doftanei 19 13 3 3 50-21 42

3. Avântul Măgureni 20 11 6 3 53-25 39

4. NG Brătăşanca 20 12 3 5 54-39 39

5. Muntenii Câmpina 2016 20 12 2 6 64-33 38

6. Sportul Câmpina 20 12 2 6 53-30 38

7. CS Măneşti 2013 21 9 7 5 60-48 34

8. Viitorul Proviţa de Sus 20 8 4 8 35-40 28

9. Unirea Călineşti 2016 20 6 4 10 27-44 22

10. ACS Aricești 21 5 3 13 40-64 18

11. Flacăra F. de Târg 20 4 3 13 35-68 15

12. Steaua Mărgineni 20 3 1 16 23-72 10

13. Juventus Călineşti 20 1 1 18 15-68 4

Etapa viitoare (20-21 mai): AS Muntenii Câmpina – AS Strejnic, Juventus Călineşti – CS Valea Doftanei, Flacăra Filipeşti de Târg – Sportul Câmpina, ACS Ariceşti – Steaua Mărgineni, NG Brătăşanca – Viitorul Proviţa de Sus, Avântul Măgureni – Unirea Călineşti. CS Măneşti va sta.

SERIA TERITORIU

Viitorul Predeşti – AS Tg. Vechi Stănceşti 2-3

CS Brazi II – Tineretul Balta Doamnei 4-1

Viitorul P. Burchii – Progresul P. Moşneni 0-2

Arizona Zalhanaua – Unirea Bărcăneşti 0-3

CS Şirna Tăriceni – AS Potigrafu 0-3

Unirea Brăteşti – Tineretul Poienarii Burchii 5-0

Petrolul Ologeni – Prahova Tinosu 4-2

Clasament

1. Progr. P. Moşneni 22 17 1 4 77-29 52

2. AS Tg. Vechi Stăncești 22 17 1 4 56-21 52

3. Petrolul Ologeni 22 16 3 3 69-26 51

4. Unirea Brăteşti 22 15 3 4 43-20 48

5. AS Potigrafu 22 12 5 5 58-40 41

6. Tineretul P. Burchii 22 11 1 10 51-44 34

7. CS Brazi 2 22 9 6 7 49-41 33

8. Viitorul P. Burchii 22 10 2 10 53-53 32

9. Tineretul B. Doamnei 22 9 2 11 49-66 29

10. Unirea Bărcănești 22 7 2 13 51-63 23

11. Prahova Tinosu 22 5 3 14 50-77 18

12. Viitorul Predeşti 22 4 5 13 41-59 17

13. CS Şirna Tăriceni 22 3 0 19 20-79 9

14. Arizona Zalhanaua 22 2 0 20 14-63 6

Etapa viitoare (20-21 mai): Viitorul Predeşti – CS Brazi 2, Tineretul Balta Doamnei – Viitorul Poienarii Burchii, Progresul Puchenii Moşneni – Arizona Zalhanaua, Unirea Bărcăneşti – CS Şirna Tăriceni, AS Potigrafu – Unirea Brăteşti, Tineretul Poienarii Burchii – Petrolul Ologeni, AS Târgşorul Vechi Stănceşti – Prahova Tinosu.

SERIA SUD

AS Româneşti – CS Măneşti Băltiţa 2-0

AS Gorgota – Vulturul Zănoaga 2-0

CS Brazi Negoieşti – Viitorul Pantazi 8-0

Progresul Coşlegi – AS Dârvari Coşlegi 1-7

Viitorul Puchenii Mari – CS Brazi Popeşti 4-2

Unirea Lacul Turcului – AS Pleaşa 8-1

Progresul Bucov – AS Puşcaşi 9-1

Clasament

1. CS Brazi Negoieşti 22 21 1 0 123-19 64

2. CS Măneşti 2013 Băltiţa 22 16 0 6 77-27 48

3. AS Gorgota 22 15 1 6 64-42 46

4. AS Româneşti 22 13 3 6 57-42 42

5. AS Pleaşa 22 13 1 8 75-63 40

6. CS Brazi Popeşti 22 9 4 9 49-39 31

7. Vulturul Zănoaga 22 9 3 10 44-61 30

8. Progresul Coslegi 22 8 3 11 45-65 27

9. AS Dârvari Coslegi 22 8 2 12 33-44 26

10. Viitorul Puchenii Mari 22 6 5 11 45-64 23

11. Viitorul Pantazi 22 6 3 13 39-67 21

12. Unirea Lacul Turcului 22 5 3 14 49-76 18

13. Progresul Bucov 22 5 3 14 32-64 18

14. AS Puşcaşi 22 3 2 17 22-81 11

Etapa viitoare (20-21 mai): AS Româneşti – AS Gorgota, Vulturul Zănoaga – CS Brazi Negoieşti, Viitorul Pantazi – Progresul Coslegi, AS Dârvari Coslegi – Viitorul Puchenii Mari, CS Brazi Popeşti – Unirea Lacul Turcului, AS Pleaşa – Progresul Bucov, CS Măneşti – AS Puşcaşi.

SERIA MIZIL

AS Gherghiţa – Olimpia Gornet Cricov 1-0

Tineretul II Berceni – Avântul Iordăcheanu 3-2

Sportul Valea Cucului – Voinţa Vadu Părului 5-2

Speranţa Olari – Progresul Tomşani 0-3

Olimpia Cireşanu – Progresul Boldeşti Grădiştea 4-2

Viitorul Iordăcheanu – Cricovul Cioceni 3-0

Recolta Dumbrava – Podgoria Vadu Săpat 3-5

Clasament

1. Olimpia Cireșanu 21 17 0 4 81-35 51

2. AS Gherghiţa 21 15 4 2 64-27 49

3. Progresul B. Grădiştea 21 15 2 4 64-40 47

4. Olimpia Gornet Cricov 21 11 2 8 55-39 35

5. Avântul Iordăcheanu 21 11 1 9 52-44 34

6. Podgoria Vadu Săpat 21 11 1 9 69-69 34

7. Viitorul Iordăcheanu 21 10 0 11 62-42 30

8. Progresul Tomşani 21 8 3 10 50-57 27

9. Voinţa Vadu Părului 21 7 3 11 40-52 24

10. Sportul Valea Cucului 21 6 3 12 45-72 21

11. Tineretul Berceni II 21 6 2 13 41-64 20

12. Cricovul Cioceni 21 6 1 14 41-72 19

13. Speranţa Olari 21 4 1 16 24-58 13

14. Recolta Dumbrava 9 1 3 5 13-30 6

Etapa viitoare (20-21 mai): AS Gherghiţa – Tineretul Berceni II, Avântul Iordăcheanu – Sportul Valea Cucului, Voinţa Vadu Părului – Speranţa Olari, Progresul Tomşani – Olimpia Cireşanu, Progresul Boldeşti Grădiştea – Viitorul Iordăcheanu, Cricovul Cioceni – Recolta Dumbrava, Olimpia Gornet Cricov – Podgoria Vadu Săpat.