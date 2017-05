Marian Dima

Cu un final de săptămână aglomerat pentru fotbalul românesc, mâine fiind programată Adunarea Generală a Federaţiei Române, plus finala Cupei României, găzduită chiar de Stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti, Liga a III-a are programată ultima rundă astăzi, când se vor juca, de la ora 18,00, ultimele meciuri din toate cele 5 serii. Judeţul nostru îşi ia “la revedere” de la acest sezon de divizia C, unul care poate fi considerat sub aşteptări, cu meciul care va opune, pe stadionul “Astra”, din cartierul “9 Mai” al Ploieştiului, formaţia “satelit” a uneia dintre finalistele Cupei – Astra şi gruparea promovata în premieră în eşalonul secund – liderul seriei a II-a, Metaloglobus Bucureşti. Un meci fără miză, aşa cum au fost, din păcate, foarte multe în acest sezon, Liga a III-a având “ceva minusuri” la acest capitol, al competitivităţii (partide, într-un sezon, destul de puţine, perioade mari de pauză, lipsă de motivaţie, în condiţiile în care retrogradează maximum o echipă din fiecare serie şi nu promovează decât una etc).

Să amintim şi că, Petrolistul Boldeşti – cealaltă grupare prahoveană, ia trei puncte “la masa verde”, în ultima etapă, când ar fi trebuit să se deplaseze la Arsenal Malu, echipă retrasă din Seria a II-a, încă de la jumătatea sezonului.Chiar dacă va aduna încă trei puncte, “Boldeştina” – aflată în vacanţă, deja, merge înapoi în Liga A judeţeană.